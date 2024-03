Comment stimuler votre immunité à travers l’alimentation?

Certains aliments, sans détruire directement bactéries et virus, renforcent notre système immunitaire, nous rendant moins fatigués, plus résistants au stress, et favorisant la production de globules blancs et d'anticorps. Quels sont ces aliments cruciaux pour notre santé ?

Tl;dr Fruits et légumes renforcent le système immunitaire par leurs antioxydants.

Le thé vert, cacao et les épices ont des propriétés stimulantes pour l’immunité.

Les aromates sont d’excellents antiseptiques et antiviraux.

Les fruits de mer contiennent des nutriments anti-infections.

Luttez contre les infections avec votre alimentation !

Un plat coloré n’est pas seulement appétissant. C’est aussi un atouts pour notre santé. En effet, les fruits et légumes, en particulier, abritent un cocktail d’antioxydants participant à la “protection des globules blancs” et favorisant ainsi le système immunitaire.

Richesse nutritive des aliments

Prenez les agrumes, par exemple. Riches en vitamine C, ils contribuent à rehausser l’efficacité de notre “pouvoir de destruction microbien”.

Les légumes à feuilles vertes sont également notables de par leur teneur en vitamine A, vitamines B9 et C, essentielles pour un système immunitaire robuste. Les fruits de mer, d’un autre côté, sont chargés d’iode, d’oméga 3 et de zinc, éléments cruciaux pour la production de molécules antimicrobes.

Des alliés insoupçonnés

Le thé vert, le cacao et les épices, sont également de précieux alliés. Le premier, grâce au gallate d’épigallocatéchine qu’il contient, un polyphénol antioxydant, renforce les cellules immunitaires.

Le cacao, quant à lui, est une bonne source de polyphénols, boostant également le système immunitaire. Les épices, avec leur concentration en antioxydants manifestée par leurs couleurs vives, ont une action anti-inflammatoire et anti-infectieuse.

Les aromates, des protecteurs naturels

Enfin, les aromates sont d’excellents protecteurs naturels. Leur vertu réside dans leur capacité antiseptique et antivirale qui favorise le renforcement de notre système immunitaire. L’ail, l’oignon, l’échalote, la ciboulette, le thym, le romarin et la sarriette sont des exemples de ces agents protecteurs souvent sous-estimés.

En résumé, une alimentation variée, riche en fruits, légumes, épices et aromates, peut aider à construire un système immunitaire fort capable de combattre les infections.