Comment Urgo veut accompagner le bien-être des enfants

Stress ? Anxiété diffuse ? Manque d’énergie ? En cette période de rentrée, nombreux sont les parents à éprouver des difficultés passagères.

Un mal-être qui peut être, en quelque sorte, transmis à leur insu par leurs propres enfants, eux-mêmes confrontés à des maux similaires. Pour rééquilibrer les besoins de toute la famille, Alvityl, issue des Laboratoires Urgo Healthcare, propose une gamme de produits spécifiquement adaptés aux plus jeunes.

Selon la psychologue Nathalie Parent, « le stress et l’anxiété font partie de la vie des enfants et des adultes. À petite dose, c’est sain car ils nous mobilisent à agir mais à trop forte dose (en quantité et en durée), le corps s’épuise et se vide de son énergie ».

Quand les petits soucis des enfants gâchent la vie des parents

En somme, un peu de stress, ça va ; trop, bonjour les dégâts. Si chacun d’entre nous a ses propres « trucs » pour gérer son stress, chacun réagit aussi différemment face au stress et à l’anxiété des autres – collègues, connaissances, inconnus – et de ses proches – amis, enfants, conjoint, etc. Or ces deux phénomènes sont connus pour être particulièrement contagieux : l’être humain étant un animal social, il aura toujours tendance à éprouver, instinctivement, la même émotion (positive ou négative) que celle qui s’exprime devant lui. Une contagiosité émotionnelle que les parents ne connaissent que trop bien.

Et pour cause. Protégés qu’ils sont, en apparence, des soucis des adultes, nos bambins n’en sont pas moins sujets aux maux qui tracassent leurs aînés. Ainsi, près d’un enfant sur deux (49%) expérimenterait du stress au quotidien. Parmi ceux-ci, 19 % souffriraient de troubles anxieux, 15 % d’insomnie et 12 % d’anxiété de performance. Autant de souffrances face auxquelles les parents peuvent se sentir décontenancés, voire démunis. Et qui nécessitent d’être correctement identifiées afin d’être, le cas échéant, prises en charge.

Bon goût, bon format, bon équilibre : les secrets de la formule Alvityl des Laboratoires Urgo Healthcare

Autrement dit, quand dans une famille un enfant ne se porte pas bien, ce sont tous les membres du foyer qui en paient le prix – physiologique, psychologique, professionnel, social, etc. Ce pour quoi « il est important », confirme la spécialiste Chantal Besner, « d’aider votre enfant à reconnaître que ce qui le fait souffrir se nomme “stress” ou “anxiété”. Avisez-le qu’il n’est pas le seul à en ressentir, que d’autres enfants en vivent et que vous aussi, parfois, vous en vivez. Faites-lui comprendre que cela fait partie de la vie ».

Aussi ténu que complexe, le lien qui existe entre le bien-être de l’enfant et l’équilibre des parents commence tout juste à être exploré comme une voie d’amélioration globale de la santé, du bien-être et de l’équilibre de la famille toute entière. C’est cette philosophie qui est à l’origine de la conception de la gamme Alvityl Enfant. Une gamme complète de sept produits qui repose sur l’association d’un bon goût – tous les produits de la gamme enfant ont été conçus, de leur consistance (gomme, sirop) à leur goût, pour faciliter la prise par les bouts de choux –, d’un bon format – les contenances permettent des cures d’une durée cohérente avec les déséquilibres traités, grâce à une posologie simple – et du bon équilibre, avec des formules équilibrées aux actifs spécifiquement sélectionnés et, pour certains, bénéficiant d’études cliniques.

Chez Alvityl, ce triptyque bon goût, bon format et bon équilibre couvre plusieurs besoins ou tracas du quotidien : vitalité, défenses immunitaires, mal des transports, etc. Avec deux nouveautés : Alvityl Enfant Toux (dès 1 an), une formule complète à base d’actifs reconnus (acide hyaluronique, miel et mauve) qui agit sur les toux sèches et grasses en créant un film muco-adhésif calmant la toux et facilitant l’expectoration. Et Alvityl Enfant Nez Gorge (dès 3 ans), une formule à 99 % d’origine naturelle (Erysimum, propolis, zinc, plantain et guimauve), qui apaise la gorge et facilite la respiration. De quoi, en cette rentrée scolaire, favoriser le bien-être des plus petits… et la sérénité des parents.