Comprendre la mammographie : âge requis et processus expliqués

Il n'est pas nécessaire de toujours repousser sa première mammographie. Qu'en pensez-vous, ne serait-il pas préférable d'être proactive en termes de santé?

Tl;dr La mammographie, examen radiographique, aide à détecter le cancer du sein.

Elle est recommandée pour les femmes entre 50 et 74 ans, ou plus tôt pour celles à risque.

L’examen est gratuit dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein.

La mammographie : un outil essentiel pour le dépistage du cancer du sein

Lorsqu’il s’agit de dépister le cancer du sein, la mammographie est un allié de taille. En effet, cet examen radiographique, qui utilise des rayons X pour visualiser l’intérieur de la glande mammaire, permet de détecter une anomalie au niveau du tissu mammaire et notamment un cancer du sein, même de petite taille.

Quand et pourquoi réaliser une mammographie ?

La mammographie est généralement proposée aux femmes entre 50 et 74 ans, sans symptômes et sans facteurs de risque particuliers de cancer du sein, autre que leur âge. En effet, c’est dans cette tranche d’âge que les femmes ont le plus de risques de développer un cancer du sein. Cependant, il peut également être recommandé par votre médecin pour un dépistage individuel, ou suite à la découverte d’une anomalie lors d’un examen clinique des seins.

Mammographie chez les femmes jeunes

« On ne fait généralement pas de mammographies chez les jeunes femmes car leur tissu glandulaire est trop dense et les rayons X passent difficilement« , explique le Dr Brigitte Raccah-Tebeka, gynécologue-endocrinologue. Cependant, un examen clinique des seins (palpation) réalisé par une sage-femme, un généraliste ou un gynécologue est recommandé tous les ans à partir de 25 ans.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La réalisation de la mammographie nécessite une ordonnance médicale et se déroule dans un cabinet de radiologie ou un service radiologie d’une clinique ou d’un hôpital. Le radiologue interroge la patiente sur ses antécédents médicaux et familiaux, puis réalise l’examen qui dure entre 10 à 15 minutes. Les résultats sont généralement communiqués immédiatement à la patiente.