Coqueluche : Depuis le début 2024, 14 enfants décédés en France

En somme, la résurgence de cette maladie rejaillit la nécessité d’adopter une approche préventive, notamment grâce à la vaccination, pour protéger les plus vulnérables.

Il est indispensable, voire vital, de renforcer les campagnes de vaccination et de sensibilisation à la coqueluche.

Le phénomène ne se limite pas à la France. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies , 19 décès de la coqueluche, dont 11 nourrissons, ont été enregistrés sur les trois premiers mois de l’année 2024 en Europe. Ces statistiques n’incluent pas les décès français.

Les sept régions touchées ont enregistré une hausse des admissions en soins intensifs, bien supérieure aux années précédentes. Santé publique France déplore également l’augmentation des appels aux services d’urgence, comptabilisant 80 cas de nourrissons de moins de 12 mois hospitalisés sur les six premiers mois de l’année, soit près du double par rapport à l’année 2023.

La propagation de la bactérie à l’origine de la coqueluche s’est fortement accélérée au cours du premier semestre 2024, provoquant une augmentation significative du nombre de cas et des passages aux urgences .

— Ministère de la Santé et de la Prévention (@Sante_Gouv) June 28, 2024

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Durant le premier semestre 2024, la propagation de la bactérie causant la coqueluche s'est intensifiée, entraînant déjà plus de cas que pour l'ensemble de l'année 2023. Devons-nous nous inquiéter d'une épidémie majeure ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter