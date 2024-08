Coqueluche en hausse : dépistage intensifié cet été

Depuis le début de l'année, une vingtaine de décès d'enfants dus à la coqueluche, en forte hausse, ont été enregistrés. Les biologistes ont noté que le rythme des dépistages reste très élevé cet été. Comment pouvons-nous endiguer cette recrudescence ?

Tl;dr Vingtaine de décès d’enfants dus à la coqueluche depuis le début de l’année.

Augmentation des tests de dépistage de la coqueluche cet été.

Les laboratoires adaptent leurs opérations pour répondre à la demande.

Les tests PCR utilisés pour le Covid-19 servent également à détecter la coqueluche.

Une recrudescence de la coqueluche en plein milieu de l’été

La coqueluche, une maladie respiratoire contagieuse, mais généralement non grave, est en pleine recrudescence en France. Depuis le début de l’année, une vingtaine de décès d’enfants ont été recensés, ce qui a conduit à une augmentation significative des tests de dépistage cet été.

Un rythme soutenu de dépistage

Les laboratoires d’analyse n’ont pas ralenti leur rythme de travail durant l’été. En plus de la surveillance continue du Covid-19 et de la grippe, le dépistage de la coqueluche s’est intensifié. «On pensait que l’épidémie allait diminuer avec les vacances, mais, dans les faits, le nombre de demandes est resté au même niveau qu’en juin», a déclaré Guillaume Teissier, médecin biologiste chez Inovie Labosud.

Des laboratoires en adaptation

Face à cette recrudescence, les laboratoires de ville ont dû s’adapter pour traiter le plus grand nombre de patients possible. Pour ce faire, certains ont réutilisé des machines ayant servi pendant la crise du Covid-19 et se sont équipés de nouvelles techniques automatisées pour gérer les volumes. Ainsi, le délai de réponse a été réduit de plusieurs jours à moins de 24 heures.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les tests PCR, une ressource précieuse

Comme pour le Covid-19, ce sont les tests PCR qui permettent de détecter la coqueluche. Ils repèrent les acides nucléiques de la bactérie directement dans le prélèvement. «L’importance d’un diagnostic rapide, c’est de pouvoir identifier les patients atteints de la coqueluche, et les traiter, ce qui réduit les symptômes mais aussi la contagiosité et la transmission de la maladie», a insisté Guillaume Teissier.