Courir ou marcher : quelle est la meilleure option pour perdre du poids en fonction de l’environnement ?

La marche et la course : des alliés pour une perte de poids durable

Pour une perte de poids durable, rien ne vaut des astuces simples, faciles à suivre sur le long terme. Parmi elles, la course à pied et la marche se distinguent par leurs vertus cardiovasculaires et leur impact positif sur le bien-être général.

Course ou marche : une question d’environnement

Ces deux pratiques sportives peuvent être adaptées en fonction des environnements et des contextes spécifiques. Selon le terrain, la course peut permettre de brûler plus de calories, mais elle peut aussi présenter des risques de blessures. A l’inverse, la marche est une option plus douce mais tout aussi efficace pour la perte de poids.

Sur les sentiers : alterner course et marche

Par exemple, sur des terrains accidentés, alterner entre marche et course peut être une solution judicieuse. La montée de côtes abruptes ne nécessite pas de vitesse : une simple marche soutenue suffit pour perdre du poids. Il est important de surveiller sa fréquence cardiaque : si elle devient trop élevée, ralentissez, puis accélérez à nouveau lorsque votre rythme cardiaque est revenu à la normale.

Sur le tapis roulant : adapter sa pratique à son niveau de forme physique

En salle de sport, que vous soyez novice ou sportif régulier, la marche et la course sur tapis roulant sont deux excellentes options pour votre programme de perte de poids. Selon une étude publiée dans l’American Journal of Cardiology, les exercices d’aérobie à intensité vigoureuse sont plus bénéfiques pour le cœur que les exercices à intensité modérée.

Sur les trottoirs : choisir en fonction de l’affluence

En milieu urbain, la pratique de la course ou de la marche dépend en grande partie de l’affluence des rues. Si celles-ci sont peu fréquentées, la course peut être envisagée. Dans le cas contraire, la marche reste une option plus pratique.

Sur le sable : un effort supplémentaire pour un gain plus important

Marcher ou courir sur le sable permet de brûler plus de calories que sur une surface plane. En effet, le sable rend l’exercice plus difficile, sollicitant ainsi davantage les muscles. Cependant, la course sur le sable requiert une bonne condition physique et n’est donc pas recommandée à tous.

En résumé, que vous préfériez la marche ou la course, l’essentiel est de choisir l’exercice qui correspond le mieux à votre condition physique et à votre environnement.