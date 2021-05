Covid-19 : l’Union européenne autorise la vaccination des adolescents de 12 à 15 ans avec le sérum Pfizer

L’Agence européenne des médicaments vient d’autoriser l’injectif du vaccin Pfizer-BioNTech sur les adolescents âgés de 12 à 15 ans.

Nouveau coup de boost pour la vaccination en Europe. L’Agence européenne des médicaments (EMA) vient d’autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. De ce fait, la mesure sera valable dans les 27 pays membres de l’Union européenne. Les laboratoires avaient précédemment eu l’autorisation de vacciner les personnes âgées de plus de 16 ans. “Comme prévu, le comité des médicaments à usage humain de l’EMA a approuvé aujourd’hui l’utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les adolescents de 12 à 15 ans”, souligne Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale de l’EMA.

Les adolescents de 12 à 15 vont désormais pouvoir être vaccinés contre la Covid-19

Afin d’émettre cette nouvelle décision, l’Agence européenne des médicaments a fondé son jugement suite aux conclusions d’une étude clinique réalisée par le laboratoire Pfizer auprès de 2 260 adolescents n’ayant jamais contracté la Covid-19. Les résultats de ces travaux ont ainsi soulignaient que la réponse immunitaire et les effets secondaires étaient comparables à ceux de la tranche d’âge 16-25 ans. Pour être plus précis, ces derniers sont principalement des douleurs sur la zone d’injection, musculaires et articulaires, de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue ou encore des frissons. Ils étaient ainsi de nature légère à modérée et s’atténuaient dans les jours suivants l’injection du vaccin. L’étude menait par Pfizer conclut ainsi que les bénéfices du sérum sont supérieurs aux risques.

Suite à cette autorisation, Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé, s’en est félicitée sur Twitter tout en ajoutant que la vaccination restait un choix que les parents prenaient pour leurs enfants. Désormais, c’est au tour de la Haute Autorité de santé (HAS) de statuer sur l’autorisation ou non du vaccin de Pfizer-BioNTech en France sur les adolescents de 16-18 ans ainsi que les 12-15 ans. Le 21 mai, nous apprenions de la part d’Alain Fischer, président du conseil d’orientation sur la stratégie vaccinale, que les préadolescents pourraient se faire vacciner « courant juin » en France.