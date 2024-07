Covid-19 : mystère levé sur l’immunité naturelle de certaines personnes

D'après une recherche publiée dans la revue Nature, les scientifiques croient avoir découvert la raison de l'immunité de certaines personnes contre le virus. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette résistance particulière ?

Tl;dr Une étude révèle que l’immunité face au Covid-19 pourrait être génétique.

Entre 5 et 10% de la population n’a jamais été infectée par le virus.

Les personnes résistantes au virus produisent de l’interféron, protégeant leur système immunitaire.

Les résultats pourraient aider à développer de nouveaux vaccins.

La génétique, clé de l’immunité face au Covid-19?

Une récente étude parue dans la revue Nature propose une piste pour comprendre pourquoi certaines personnes restent épargnées par le Covid-19. Leur secret pourrait résider dans leur patrimoine génétique.

Une population inexplicablement épargnée

Face à la pandémie de Covid-19, une énigme persiste : pourquoi certaines personnes, représentant entre 5 et 10% de la population selon l’agence de santé publique britannique, n’ont-elles jamais été infectées ? Pour tenter de répondre à cette question, des chercheurs ont mené une étude sur 36 volontaires sains, non vaccinés et non infectés par le virus.

Une piste dans l’ADN

D’après les résultats obtenus, l’immunité face au virus pourrait être liée à la présence d’interférons, des protéines participant à la défense du système immunitaire. Les personnes produisant ces protéines seraient donc naturellement protégées.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des résultats prometteurs pour de futurs vaccins

Bien que l’étude ait été réalisée sur le variant d’origine du virus, les découvertes pourraient aider à développer de nouveaux vaccins. En effet, elles offrent une meilleure compréhension du fonctionnement des cellules face au virus.