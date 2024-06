Pourquoi certaines personnes restent-elles insensibles au Covid ?

Il a été également observé qu’aucune infection active n’était présente dans leurs cellules T et leurs macrophages, deux types de cellules immunitaires. Selon Marko Nikolic, membre de l’équipe de l’University College de Londres, ce constat indique que des niveaux élevés d’activité du gène HLA-DQA2 pourraient contribuer à prévenir l’infection.

L’analyse de plus de 600.000 cellules sanguines et nasales a permis de constater que chez certains sujets, une substance appelée interféron , qui renforce l’action du système immunitaire, était produite en quantité significative “dans leur sang avant qu’il ne soit produit dans leur nasopharynx”.

Suivi médical rigoureux, échantillons nasaux et sanguins, tests de dépistage quotidien, ont formé l’arsenal de cette enquête rigoureuse dont les premiers résultats sont aujourd’hui révélés.

Nous avons tous dans notre entourage cet individu insensible au Covid-19 , malgré la persistance de la pandémie. Plus de quatre années ont été nécessaires pour que la communauté scientifique commence à percer le mystère de ces personnes qui semblent préservées de l’infection.

Malgré les multiples vagues et variants de la Covid-19, certaines personnes ont été contaminées jusqu'à dix fois tandis que d’autres y ont échappé entièrement. La raison est en passe d'être connue. Mais pouvez-vous deviner pourquoi ?

