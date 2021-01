Covid-19 : suivez l’évolution des vaccinations et de la pandémie en France grâce à ce site

Envie de suivre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 ainsi que la campagne de vaccination en France ? Nous avons l’outil idéal pour vous !

De multiples journaux et sites internet dévoilent chaque jour l’évolution de la pandémie de Covid-19 en France et dans le monde. Avec l’arrivée des vaccins, le nombre de personnes ayant été vaccinées est aussi largement répandu à l’oreille des citoyens. Afin de vous aider à y voir clair et surtout de constater les données réelles, un ingénieur en informatique français a créé bénévolement un site regroupant tous les chiffres, et ce, avec l’aide du gouvernement.

Suivre l’évolution de la pandémie en France en quelques clics

Depuis quelques mois, Guillaume Rozier a lancé un site internet du nom de CovidTracker. L’objectif de ce dispositif est de permettre de suivre au jour le jour l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en France. Sur la page d’accueil, vous pouvez tout d’abord découvrir en un coup d’œil le taux d’incidence, le taux de reproduction R, la tension hospitalière, ainsi qu’un graphique représentant l’évolution des cas positifs et un second concernant le nombre de personnes en réanimation. Petit plus, une droite représentant les objectifs du gouvernement est présente sur ces derniers. De nombreux outils sont ensuite disponibles afin d’apporter plus de détails à travers des tableaux de bord dédiés à la France, à ses régions et départements, ainsi que dans le monde en général. Les données françaises sont issues des constatations faites par Santé Publique France et l’INSEE. Pour les informations de niveau mondial, les données proviennent de la CSSE of John-Hopking University.

La campagne de vaccination peut aussi être suivie

Avec l’arrivée des vaccins fin décembre, et donc le début de la vaccination, le site a instauré un nouvel outil du nom de VaccinTracker. Comme son nom l’indique, celui-ci permet de suivre l’avancée des vaccinations en France. On peut y découvrir le nombre de personnes vaccinées, les doses réceptionnées par l’Etat Français et le pourcentage de la population vacciné. Seules les données publiques dévoilées par le ministère de la Santé y sont renseignées. En plus de cela, un tableau permet de visualiser le statut des différents vaccins sur le territoire européen : vaccins autorisés, en cours d’autorisation ou pas encore soumis.