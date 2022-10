Covid : Chez les seniors, un risque accru d’Alzheimer dans l’année suivant une infection

L'étude américaine à l'origine de cette affirmation s'est basée sur plus de 6 millions de patients âgés de 65 ans et plus.

Les chercheurs de la Case Western Reserve School of Medicine de Cleveland, aux États-Unis, affirment que les seniors présentent un risque considérablement plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer en un an suivant une infection Covid.

Un risque encore plus important parmi les femmes de 85 ans au moins. C’est la revue Journal of Alzheimer’s Disease qui a publié les résultats de cette étude le 13 septembre dernier.

Covid et Alzheimer : Les résultats de l’étude

Les scientifiques ont examiné le lien entre l’infection au Covid et le développement de cette maladie neuro-dégénérative au cours de l’année suivant la contamination, en se basant sur les données de 6,2 millions de patients américains âgés de 65 ans et plus.

Qu’ont-ils observé ? Que les personnes infectées ont un risque accru de développer un Alzheimer dans les 6 mois suivant cette infection. Et un risque 50 à 80 % plus élevé dans l’année, par rapport au groupe témoin.

La Dr Pamela Davis a participé à l’étude explique que les chercheurs ne savent pas si la Covid-19 provoque un nouveau développement d’Alzheimer ou si elle accélère le déclin cognitif. Il va falloir vérifier la nature du lien de cause à effet, car comme elle le résume,

Si cette augmentation des nouveaux diagnostics de la maladie d’Alzheimer se maintient, la vague de patients atteints d’une maladie actuellement incurable sera importante et pourrait encore grever nos ressources de soins de longue durée.

Alzheimer est loin d’avoir révélé tous ses secrets. La spécialiste rappelle que si les facteurs qui jouent un rôle dans son développement ne sont pas bien compris à ce jour, il est probable que deux éléments peuvent être considérés comme essentiels : les infections antérieures, plutôt d’origine virale, et les inflammations.