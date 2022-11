Covid : plusieurs infections exposent à davantage de problèmes de santé

Il s'agit de la première étude de grande ampleur sur le sujet, et publiée dans la revue Nature.

Jusqu’aux résultats de cette étude, on ne connaissait pas vraiment les effets des réinfections Covid sur la santé, en ce qui concerne le long terme. Des chercheurs américains ont voulu savoir si plusieurs infections au Sars-CoV-2 augmentaient le risque de problèmes de santé et de Covid long.

Ils concluent que les personnes ayant reçu un diagnostic de Covid plus d’une fois présentent davantage de risques de subir une série de problèmes de santé graves par rapport à celles ne l’ayant contracté qu’une seule fois.

Réinfections Covid : le cadre de l’étude

Comment s’y sont pris les chercheurs ? Ils ont épluché les dossiers médicaux anonymes de 5,8 millions de citoyens figurant dans la base de données nationale sur les soins de santé du Département américain des anciens combattants.

Il s’avère que plus de 443 000 personnes ont été testées positives au Covid au moins une fois entre le 1er mars 2020 et le mois d’avril 2022.

La conclusion

Puis les chercheurs ont mis en regard les différents résultats sanitaires des groupes obtenus.

Ziyad Al-Aly, épidémiologiste à l’Université de Washington à St Louis et principal auteur de l’étude résume ainsi à l’AFP : “les personnes qui ont été réinfectées présentaient un risque accru de toutes sortes de problèmes de santé indésirables”. Car il ajoute :

Même si une personne a eu une infection antérieure et a été vaccinée – c’est-à-dire qu’elle a bénéficié d’une double immunité, celle de l’infection antérieure et celle des vaccins –, elle est toujours susceptible de subir des effets indésirables en cas de réinfection.

Des problèmes de santé variés

Mais qu’entend ce spécialiste par “toutes sortes de problèmes” ? Les chercheurs évoquent par exemple des problèmes cardiaques et pulmonaires trois fois plus fréquents parmi les personnes ayant été réinfectées. Et le risque de décès est doublé par une réinfection.

Ces infections successives ont pu aussi être à l’origine d’affections cérébrales, de pathologies rénales ou encore le diabète. Cependant, les universitaires américains reconnaissent des limites à leurs conclusions. Par exemple, le fait qu’elles se basaient en grande partie sur un panel composé d’hommes blancs et âgés.