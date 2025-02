Une étude révèle un lien probable entre la COVID-19 et un risque accru d’Alzheimer

Une étude récente suggère un lien potentiel entre la COVID-19 et un risque accru de maladie d'Alzheimer, mettant en lumière l'importance d'une vigilance accrue et de recherches supplémentaires dans ce domaine.

La COVID-19 a de nombreuses conséquences sur la santé, parmi lesquelles une possible augmentation du risque de développer la maladie d’Alzheimer. Une étude récente suggère en effet qu’une infection au SARS-CoV-2 pourrait favoriser l’accumulation de protéines bêta-amyloïdes, biomarqueurs de cette neurodégénérescence.

Selon les chercheurs, l’effet du virus sur ces protéines serait comparable à celui de quatre années de vieillissement. Ces résultats sont particulièrement préoccupants pour les patients ayant été hospitalisés suite à une forme sévère de la COVID-19, ainsi que pour ceux présentant des facteurs de risque de démence, tels qu’une tension artérielle élevée.

Il est important de noter que cette étude est observationnelle. Elle établit une corrélation, mais « ne peut pas affirmer une causalité », précisent les auteurs. De plus, même si l’infection par le SARS-CoV-2 semble augmenter le risque de ces biomarqueurs, il n’est pas encore certain que cet effet soit unique à ce virus, ou s’il pourrait être déclenché de manière similaire par d’autres pathogènes, comme la grippe.

L’Alzheimer est une maladie neurodégénérative aux origines encore incertaines, touchant plus de 55 millions de personnes dans le monde. Malgré sa prévalence, son mécanisme reste mystérieux. Les chercheurs se penchent depuis longtemps sur les plaques de bêta-amyloïdes, sans toutefois être en mesure de déterminer si elles sont la cause de la maladie ou si elles en sont la conséquence.

On en pense quoi ?

Ces découvertes, bien que préliminaires, sont inquiétantes et soulignent l’importance d’une approche multidisciplinaire dans la lutte contre la COVID-19. Non seulement nous devons nous concentrer sur la prévention et le traitement de l’infection elle-même, mais nous devons également être conscients des conséquences à long terme potentielles sur la santé mentale et cognitive. Il est essentiel de poursuivre la recherche pour comprendre pleinement les implications de cette corrélation et pour développer des stratégies d’intervention efficaces.