Votre façon de parler pourrait dissimuler un signe précurseur d’Alzheimer

La manière dont vous parlez pourrait dissimuler un signe précurseur de la maladie d'Alzheimer à venir dans le futur.

Des chercheurs de l’Université de Boston viennent de franchir une étape importante dans la détection précoce de la maladie d’Alzheimer. Ils ont développé un algorithme d’intelligence artificielle capable de prédire, avec une précision de 78,5%, l’évolution d’une déficience cognitive légère vers la maladie d’Alzheimer en l’espace de six ans.

L’innovation réside dans le fait que l’IA analyse les schémas de parole des individus concernés. Cet algorithme a été formé sur des enregistrements audio transcrits de 166 personnes, âgées de 63 à 97 ans, présentant une déficience cognitive légère. Il a ensuite été appliqué à des échantillons de discours qu’il n’avait jamais traités auparavant, dans le but de prédire le risque d’Alzheimer.

Grâce à cet outil, les chercheurs peuvent obtenir une « probabilité que quelqu’un reste stable ou évolue vers la démence », selon les mots de Ioannis Paschalidis, informaticien à l’Université de Boston. Ce test pourrait être effectué rapidement et à moindre coût, sans matériel spécialisé, voire à domicile via une application smartphone à l’avenir.

Même s’il n’existe pas encore de remède à la maladie d’Alzheimer, une détection précoce permet de mieux gérer la maladie grâce à des traitements existants. De plus, cela offre l’opportunité d’étudier la progression de la maladie et de développer un traitement pleinement efficace. Les personnes à risque peuvent ainsi participer à des essais cliniques en amont.

On en pense quoi ?

Cet algorithme, qui doit encore être perfectionné, pourrait révolutionner l’approche de la maladie d’Alzheimer. Il offre une perspective encourageante pour une détection précoce et une meilleure gestion de la maladie. Il est essentiel de continuer à soutenir et à financer la recherche dans ce domaine, car l’impact positif potentiel sur la vie des patients et de leurs familles est inestimable.