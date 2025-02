Révélations surprenantes sur les effets prolongés de la Covid-19

Êtes-vous aux prises avec les effets prolongés de la Covid-19 ? Une étude du CDC révèle des faits surprenants et alarmants sur cette condition qui pourrait changer notre compréhension de la maladie.

Tl;dr Plus d’un million d’enfants auraient été touchés par le COVID long en 2023.

Le COVID long entraîne des problèmes de santé persistants après une infection initiale.

Il n’existe pas encore de traitement établi pour le COVID long en 2023.

Le COVID long : Un danger sournois pour les enfants

Alors que le COVID-19 semble reculer, ses répercussions persistent, notamment chez les plus jeunes. Les nouvelles données fédérales révèlent une vérité inquiétante : plus d’un million d’enfants auraient été touchés par le COVID long en 2023.

Qu’est-ce que le COVID long ?

Le COVID long, aussi appelé COVID persistant, se caractérise par un ensemble de problèmes de santé se développant ou subsistant après une période initiale d’infection au COVID-19. Ces symptômes peuvent durer des semaines, voire des mois, et sont souvent invalidants. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le COVID long se manifeste trois mois après l’infection initiale. Ce syndrome, bien documenté chez les adultes, est moins clair chez les enfants.

Des chiffres alarmants

Des chercheurs des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont analysé les résultats de l’Enquête nationale sur la santé de 2023. Selon cette enquête, environ 1,01 million d’enfants, soit 1,4%, auraient déjà vécu avec le COVID long en 2023. Par ailleurs, environ 293 000 d’entre eux, soit 0,4%, étaient encore atteints de la maladie lors de l’enquête. Les auteurs soulignent que ces chiffres sont comparables à ceux de 2022.

Les enfants âgés de 12 à 17 ans étaient les plus susceptibles d’avoir connu le COVID long ou de toujours en souffrir. « La grande proportion d’enfants éprouvant [le COVID long] avec une quelconque limitation d’activité souligne la nécessité d’examiner la gravité de la limitation d’activité, les résultats fonctionnels et les jours d’école perdus, » ont déclaré les auteurs.

COVID long : Qui est à risque ?

Le COVID long se caractérise par une multitude de symptômes parfois fugaces, parmi lesquels la fatigue, les problèmes de mémoire, l’essoufflement et les troubles du sommeil. D’autres symptômes, tels que les maux de tête, les problèmes de santé mentale, la perte initiale du goût ou de l’odorat, peuvent également se manifester. Les scientifiques estiment que les personnes non vaccinées contre le COVID-19 sont plus à risque de développer un COVID long.

La prise en charge du COVID long

À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement efficace établi pour le COVID long. La prise en charge de cette pathologie dépend principalement des symptômes. Repos, planification et priorisation sont conseillés pour les personnes souffrant de fatigue. Ceux qui présentent des symptômes d’allergie, tels que des éruptions cutanées, peuvent bénéficier d’antihistaminiques. Ceux avec une dysfonction autonome peuvent bénéficier d’un apport accru en liquides, en électrolytes et en vêtements de compression.