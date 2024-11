Le Covid long affecterait davantage les jeunes que les seniors

Une étude révèle que les jeunes sont plus touchés par les symptômes persistants de la Covid-19 que les personnes âgées, une tendance surprenante et préoccupante.

Une nouvelle étude remet en question les idées préconçues sur la Covid

Dans une récente étude publiée dans les Annals of Neurology, les chercheurs ont fait une découverte pour le moins surprenante : les symptômes persistants de la Covid, ou « Covid long », pourraient être plus sévères chez les jeunes adultes que chez les plus âgés.

Des symptômes plus marqués chez les moins de 65 ans

L’équipe, dirigée par le Dr Igor Koralnik de la Northwestern Medicine, a constaté que les symptômes neurologiques de Covid long étaient plus prononcés chez les personnes de moins de 65 ans. Cela inclut une variété de symptômes tels que la fatigue, l’essoufflement, la fièvre, les maux de tête, les troubles du sommeil et les troubles cognitifs, communément appelés « brouillard cérébral ».

Indépendance des symptômes et gravité de la maladie

Un fait marquant est que ces symptômes neurologiques peuvent se manifester indépendamment de la gravité de la Covid-19 initiale. Les chercheurs ont suivi l’évolution de 200 patients ayant présenté des symptômes sévères pendant une moyenne de 10 mois après le début de leur infection initiale par la Covid.

Implications pour la prise en charge de Covid long

« Le Covid long cause une morbidité et un handicap disproportionnés chez les jeunes adultes en pleine force de l’âge, qui représentent une grande partie de la main-d’œuvre, de la productivité et de l’innovation de notre société », a déclaré le Dr Koralnik. Il a souligné l’importance d’offrir des services de traitement et de réhabilitation adéquats pour alléger les symptômes et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de Covid long, quel que soit leur âge.

« Alors que le nombre de décès dus à la Covid-19 continue de diminuer, les personnes continuent de contracter des infections répétées par le virus et peuvent développer un Covid long en cours de route », a-t-il ajouté.