De nombreux médicaments génériques peuvent présenter un sérieux risque caché

Des chercheurs dévoilent un risque caché sérieux associé à de nombreux médicaments génériques.

Tl;dr Les médicaments génériques pourraient varier en sécurité et qualité.

Les génériques indiens ont été associés à plus d’effets secondaires graves.

Les chercheurs appellent à plus de transparence sur la provenance des médicaments.

La qualité des médicaments génériques en question

Les médicaments génériques ont permis d’économiser des milliards de dollars et ont sauvé d’innombrables vies en rendant les médicaments existants plus accessibles. Cependant, une nouvelle étude questionne leur qualité et leur sécurité.

Une sécurité relative selon l’origine de fabrication

Malgré les assurances des autorités gouvernementales que les médicaments génériques offrent les mêmes avantages et les mêmes effets secondaires potentiels que les médicaments de marque ayant subi des tests cliniques rigoureux, cette étude révèle que certains médicaments génériques importés aux États-Unis pourraient ne pas être aussi sûrs que ceux fabriqués localement.

Une équipe de chercheurs coréens et américains a étudié 2 443 médicaments génériques fabriqués dans des économies dites « avancées » et « émergentes ». Ils ont constaté que comparativement à ceux produits aux États-Unis, ceux fabriqués en Inde étaient associés à un nombre d’événements indésirables graves (EIG) supérieur de 54 %, tels que des hospitalisations, des incapacités et des décès.

Un appel à la vigilance des autorités

« Cette étude sert d’appel à la vigilance pour la FDA pour étudier attentivement les raisons sous-jacentes à la différence de risque de qualité que nous identifions », écrivent les auteurs, dirigés par In Joon Noh, actuellement scientifique de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Corée.

Les résultats ne signifient pas que tous les médicaments fabriqués en Inde sont de mauvaise qualité, ni que les États-Unis devraient cesser d’acheter des médicaments génériques à des producteurs étrangers. Cependant, « il existe de bons fabricants en Inde, il existe de mauvais fabricants aux États-Unis, et nous ne prônons pas la fin de la production offshore de médicaments ou la dénigration de l’Inde de quelque manière que ce soit », déclare le chercheur en analyse commerciale John Gray de l’OSU.

Plaidoyer pour plus de transparence

Les chercheurs soutiennent que pour assurer la santé publique et inspirer davantage de confiance dans les médicaments génériques, la FDA devrait rendre transparente la localisation des fabricants de médicaments et leur qualité pour les consommateurs.