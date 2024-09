Debout ou sous la couette: Que faire quand on se réveille avant l’heure ?

C'est un véritable casse-tête, cette situation qui a le don de nous agacer fréquemment. Et vous, avez-vous déjà été confronté à une telle situation ?

Tl;dr La régularité de l’heure du coucher et du lever est cruciale pour un sommeil réparateur.

Les réveils nocturnes peuvent dépendre du cycle de sommeil, des rêves ou des contraintes quotidiennes.

Si le réveil nocturne est proche de l’heure prévue, il est préférable de se lever.

Si le réveil est beaucoup plus tôt, occupez-vous calmement pour favoriser le rendormissement.

Comprendre le sommeil pour mieux dormir

Qui n’a jamais été agacé de se réveiller avant l’heure prévue ? Un sommeil réparateur repose en grande partie sur la régularité de l’heure du coucher et du lever. Lorsque l’on se réveille avant que le réveil ne sonne, on se demande souvent s’il est préférable de se rendormir ou de commencer la journée sans attendre. Notre spécialiste du sommeil, le Dr. Françoise Vecchierini, nous aide à y voir plus clair.

Interpréter ses réveils nocturnes

Il est important de comprendre qu’il existe différents types de réveils nocturnes. Certains sont liés au sommeil paradoxal, d’autres au contenu du rêve ou encore à l’entre-deux stades de sommeil. « Savoir s’il faut rester au lit ou non va dépendre de l’heure du réveil nocturne et des contraintes que l’on a dans la journée », explique la spécialiste. Par exemple, si vous vous réveillez seulement 20 minutes avant l’heure prévue, il n’est pas nécessaire de chercher à se rendormir. « Si vous devez vous lever à 7 heures et que vous vous réveillez à 6h40, ce n’est pas très grave. » Vous pouvez donc vous lever et commencer votre journée.

Quand faut-il se lever ou rester au lit ?

La situation est différente si vous vous réveillez plusieurs heures avant l’heure prévue. Dans ce cas, le Dr Vecchierini conseille de se lever pour mieux se rendormir, plutôt que de rester éveillé dans son lit. « Si votre réveil est dû à un cauchemar, le fait de se recoucher immédiatement entraine un risque de reprendre le fil de son mauvais rêve. Il vaut mieux attendre qu’il retombe », illustre-t-elle. De manière générale, si le réveil nocturne dure, il est conseillé de se lever et de faire une activité qui nous plaît mais qui n’est pas excitante.

Il est recommandé de s’occuper mais sans trop d’intensité. Écouter de la musique douce, se préparer une boisson chaude ou lire avec une lumière tamisée sont des activités qui favorisent le rendormissement. « Certains arrivent à faire de la relaxation ou des exercices de régulation du rythme cardiaque pour se rendormir facilement », complète la spécialiste. Attention cependant à ne pas consulter son téléphone ou regarder la télévision, ces activités stimulant l’éveil.

Enfin, sachez qu’il n’est pas anormal de se réveiller avant son alarme. « Si l’éveil est unique, il n’y a pas de quoi s’inquiéter », rassure l’experte. Cependant, si les éveils nocturnes sont répétés et entrainent régulièrement une fatigue dans la journée, il peut être nécessaire de consulter un(e) spécialiste du sommeil.