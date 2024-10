Déclin cognitif chez les personnes âgées : l’ignorance n’est pas la solution

Le déclin cognitif chez les personnes âgées : l'ignorance n'est pas une bénédiction.

Tl;dr La maladie d’Alzheimer touche environ 70% des 9 millions d’Indiens âgés atteints de démence.

Le déni de cette maladie conduit souvent à un diagnostic tardif et à une dégradation de la qualité de vie.

Une détection précoce permet une meilleure gestion des symptômes et préserve la dignité du patient.

La démence chez les personnes âgées : un problème de santé publique en Inde

Pour beaucoup d’entre nous, l’idée que nos êtres chers puissent être touchés par un déclin cognitif, notamment la démence, est terrifiante. Des études estiment qu’environ 9 millions d’Indiens de plus de 60 ans sont atteints de démence. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a découvert que 60 à 70 % de ces cas sont dus à la maladie d’Alzheimer, qui est le type de démence le plus courant.

La maladie d’Alzheimer : un mal sournois souvent nié

Malgré sa fréquence, la première réaction à un diagnostic de maladie d’Alzheimer est souvent l’évitement ou le déni. Il s’agit d’une maladie neurodégénérative progressive qui altère les fonctions cognitives, y compris la mémoire, le raisonnement et la capacité à accomplir les tâches quotidiennes. Contrairement aux changements habituels qui accompagnent le vieillissement, la perte cognitive causée par la maladie d’Alzheimer est significative et interfère avec la capacité du patient à vivre de manière autonome.

Les dangers du déni

Le déni peut être un obstacle à l’adresse de la maladie d’Alzheimer. Les membres de la famille peuvent ignorer les symptômes ou penser qu’ils sont causés par l’âge. Cela retarde le diagnostic du problème et prive les aînés des ressources et des systèmes de soutien dont ils ont besoin. Cela peut conduire à des risques accrus pour leur sécurité, à une détresse émotionnelle et à une qualité de vie diminuée.

Reconnaître les signes pour agir rapidement

La première étape pour faire face à des maladies cognitives telles que l’Alzheimer est de pouvoir reconnaître les premiers signes. Un diagnostic précoce permet de gérer efficacement les symptômes, permettant des traitements qui peuvent ralentir la progression. Cela permet également aux familles d’accéder aux informations et aux ressources dont elles ont besoin pour faire face à la maladie. Il est donc essentiel d’entourer les personnes âgées de professionnels spécialisés dans les soins aux personnes âgées. Ces aidants formés peuvent repérer des changements subtils dans la mémoire, le comportement ou le fonctionnement quotidien, incitant à une attention médicale en temps opportun.

La maladie d’Alzheimer est difficile à gérer, mais l’ignorance n’est pas la solution. Reconnaître les signes et être ouvert à l’aide professionnelle peut aider les familles à mieux gérer cette condition.