Découvrez 10 aliments détox incontournables pour purifier votre foie !

Durant les fêtes de fin d'année, nous avons tendance à consommer plus de sucre, d'alcool et de graisses, ce qui peut causer des désagréments au foie. Heureusement, certains aliments détoxifiants peuvent y remédier. Savez-vous lesquels ?

Tl;dr Les fêtes peuvent entraîner des douleurs au foie dues aux excès alimentaires.

Le foie, organe vital, peut être nettoyé avec certains aliments.

Dix aliments clés comprennent l’ail, l’avocat, le thé vert, le citron et les noix.

Le curcuma, le radis noir, le pamplemousse, les épinards et la betterave sont également bénéfiques.

Protégez votre Foie avec ces Aliments Détoxifiants

Après la période des fêtes, nombreux sont ceux qui ressentent le besoin de désintoxiquer leur organisme des excès de sucres, d’alcool et de graisses. Un organe en particulier mérite une attention toute particulière : le foie, le plus volumineux de notre corps. Voici dix aliments à privilégier pour aider à sa régénération.

Une sélection d’aliments détoxifiants

Commencez par l’ail, qui non seulement protège le cœur, mais aide aussi à éliminer les toxines. Il peut être consommé cru et est riche en sélénium et en allicine. L’avocat, plébiscité dans les cantines healthy, est riche en acides gras, aidant à la régénération du foie.

Le thé vert est également recommandé pour sa capacité à détoxifier le foie. Une à trois tasses par jour suffisent. Le citron, à consommer le matin à jeun, aide à la production de bile, essentielle au nettoyage du foie.

Des fruits et légumes pour protéger le foie

Dans la catégorie des fruits, les noix sont particulièrement recommandées. Elles contiennent du glutathion et des acides gras oméga-3, aidant à éliminer l’ammoniaque, souvent à l’origine de maladies. Le curcuma et le radis noir, deux épices couramment utilisées, ont également des propriétés détoxifiantes.

Le pamplemousse, riche en vitamine C, favorise l’élimination des graisses et purifie le foie. Les épinards, malgré leur mauvaise réputation auprès des enfants, contiennent des antioxydants qui préservent le foie. Enfin, la betterave, grâce à la présence de bétacyanine, améliore la circulation sanguine et élimine les toxines.