Découvrez “Endo’Travail”, le jeu vidéo immergeant le joueur dans la vie d’une salariée souffrant d’endométriose

Endo'travail est un "serious game" conçu pour sensibiliser les gens à l'endométriose, en les mettant dans la peau des personnes atteintes, qui rencontrent souvent un manque de compréhension et de compassion dans leur milieu professionnel. Et vous, seriez-vous prêt à essayer ce jeu pour mieux comprendre cette maladie chronique ?

Endo’travail : un jeu pour une meilleure compréhension de l’endométriose

Imaginez un instant être une femme souffrant d’endométriose, une maladie chronique qui touche une femme menstruée sur dix. Voilà ce que propose le “serious game” Endo’travail, développé par l’association EndoFrance. Un outil pédagogique qui a pour but de sensibiliser à la réalité de cette maladie au sein des environnements professionnels, souvent peu informés et peu compatissants.

Une immersion virtuelle dans la vie d’une femme atteinte d’endométriose

Le jeu plonge le joueur dans la peau d’une salariée atteinte d’endométriose. Il doit alors faire face à des choix déchirants, comme annuler un rendez-vous médical pour un événement professionnel urgent. Autre difficulté : annoncer une absence due à une crise de douleur à un collègue peu compréhensif. Les données du jeu révèlent que “82% des personnes atteintes ont du mal à demander des arrêts maladies à leurs médecins pendant leurs crises”, souvent par crainte de reproches de leur hiérarchie ou de leurs collègues.

Une maladie difficile à vivre en entreprise

L’endométriose, bien qu’officiellement reconnue comme un handicap, reste une maladie difficile à vivre en milieu professionnel. “12% des personnes ayant annoncé leur endométriose à leur direction déclarent que celle-ci a mal réagi”, révèle l’enquête “EndoTravail” de 2020. De plus, seulement 25% des entreprises proposent des aménagements d’horaires ou de postes aux personnes atteintes.

Des solutions simples pour une meilleure qualité de vie au travail

Ces “petites” solutions, comme l’aménagement des horaires de travail, peuvent sembler insignifiantes, mais elles ont un impact positif sur la santé des personnes atteintes d’endométriose. Elles permettent de réduire leur fatigue et d’augmenter leur productivité.