Découvrez les 5 symptômes les plus fréquents de la ménopause

La ménopause, bien que naturelle, peut être une étape difficile pour certaines femmes. Il est important de bien s’informer et de trouver des solutions adaptées pour gérer au mieux ces symptômes. Un dialogue ouvert avec son médecin peut être une première étape rassurante.

La ménopause est aussi souvent synonyme de “prise de poids”. En effet, le métabolisme ralentit durant cette période et le corps brûle donc moins de calories. Par conséquent, la balance peut afficher quelques kilos en plus.

Enfin, la ménopause peut être à l’origine de troubles de l’humeur . L’irritabilité, l’anxiété ou même la dépression peuvent survenir suite aux fluctuations hormonales et aux problèmes de sommeil.

Une baisse de la libido peut aussi être observée. En effet, les changements hormonaux peuvent causer une diminution du désir sexuel. De plus, l’acte sexuel peut devenir inconfortable, voire douloureux, en raison de la sécheresse intime.

Moment clé dans la vie d’une femme, la ménopause marque l’interruption de l’ovulation et la fin des menstruations . Cette transition, qui survient habituellement autour de la cinquantaine, s’accompagne de nombreux symptômes.

La ménopause, souvent survenant vers l'âge de 50 ans, symbolise une étape importante de la vie d'une femme où l'ovulation cesse et les menstruations disparaissent, ce qui entraîne divers symptômes. Quels sont les plus courants?

