Découvrez l’âge où la ménopause provoque une prise de poids

La préparation à la ménopause doit commencer tôt, autour de 40 ans.

Les changements de silhouette sont dus à un changement hormonal.

Une alimentation saine et l’exercice physique peuvent aider à prévenir la prise de poids.

La ménopause : une épreuve redoutée

La ménopause est une étape inévitable dans la vie de toutes les femmes, souvent redoutée à cause de ses symptômes désagréables, comme la prise de poids. Cette crainte est légitime, car le corps féminin évolue constamment, marqué par des étapes cruciales comme l’adolescence, la grossesse, et enfin la ménopause. C’est un cap parfois difficile à passer, mais qui doit être abordé avec sérénité.

Une préparation nécessaire

Il est essentiel de prendre soin de soi et de son corps, sans attendre d’atteindre 50 ans et l’arrêt des règles, signe de l’installation de la ménopause. Comme l’explique Laurence Haurat, psychologue-nutritionniste et auteure de « La Révolution ménopause« , « la diminution des œstrogènes laisse plus de place à d’autres hormones qui favorisent une silhouette androgyne. La graisse s’installe sur le ventre, le tour de taille s’élargit, et des bourrelets apparaissent, très difficiles à supporter« .

Agir tôt pour prévenir la prise de poids

La prise de poids n’est pas une fatalité et peut être prévenue en agissant suffisamment tôt. Dès la quarantaine, il est recommandé de faire un bilan sur son hygiène de vie et de noter sa quantité de sport par semaine, le nombre de repas par jour, leur composition, les éventuels grignotages en journée et la quantité de sommeil. Il faut alors « limiter l’alcool et les aliments que vous ne parvenez plus à digérer, augmenter vos apports en protéines, éviter les régimes drastiques et incorporer plus d’activité physique« .

