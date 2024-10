Comprendre la ménopause : Briser le silence et répondre aux préoccupations de santé des femmes

Décrypter la ménopause : brisons le silence et abordons les préoccupations de santé des femmes.

Tl;dr La ménopause, processus biologique naturel, est mal comprise et peu discutée.

Les changements hormonaux durant la ménopause ont des effets significatifs sur la santé physique et mentale des femmes.

Un manque de communication et de sensibilisation conduit à une prise en charge insuffisante de cette période de transition.

La ménopause : un sujet encore tabou

La ménopause est un processus biologique naturel que traverse chaque femme. Pourtant, elle est entourée de silence et de malentendus. De nombreuses femmes subissent les effets physiques, émotionnels et mentaux de la périménopause et de la ménopause, mais des barrières sociétales maintiennent le sujet dans l’ombre.

Un besoin urgent de dialogue

Une récente enquête menée par Abbott en collaboration avec Ipsos révèle que plus de 66% des femmes indiennes confrontées à des problèmes liés à la ménopause se sentent mal à l’aise de discuter de leurs préoccupations de santé, même avec leur famille. Ce manque de communication mène à des soins et un traitement inadéquats, affectant leur qualité de vie.

Les effets des changements hormonaux

La périménopause, phase précédant la ménopause, commence généralement vers la quarantaine et dure environ quatre ans. Elle est caractérisée par des fluctuations hormonales importantes, notamment la baisse des niveaux d’œstrogènes, de progestérone et de testostérone. L’œstrogène en particulier a des effets considérables sur le corps d’une femme, allant de la fonction cognitive à la santé cardiovasculaire.

Le rôle de l’œstrogène et la connexion intestin-hormone

L’œstrogène est connu pour ses propriétés neuroprotectrices. Des études suggèrent que sa diminution pendant la périménopause peut être liée à des problèmes cognitifs tels que des pertes de mémoire, des sautes d’humeur et même un risque accru de maladie d’Alzheimer. De plus, l’œstrogène et la progestérone influencent la composition et le fonctionnement des bactéries intestinales, ce qui peut affecter la santé globale. Une alimentation équilibrée riche en fibres et en probiotiques peut aider à maintenir la santé intestinale, facilitant la transition à travers la périménopause et la ménopause.

Manifestations physiques et risques cardiovasculaires

Parmi les aspects moins discutés de la ménopause, on note son effet sur la peau et la santé des cheveux. Une baisse d’œstrogène entraîne une réduction de la production de collagène, ce qui se traduit par une peau plus mince et plus sèche. De même, la ménopause peut entraîner des modifications notables de la texture et de l’épaisseur des cheveux. De plus, la diminution des niveaux d’œstrogènes durant la ménopause augmente significativement le risque de maladies cardiovasculaires.

Le besoin de sensibilisation et de soutien

Malgré les nombreux défis posés par la ménopause, beaucoup de femmes évitent de chercher de l’aide professionnelle. Il est donc impératif de lever le tabou entourant la ménopause et de fournir des soins de santé accessibles et un soutien psychologique. Sensibiliser à la ménopause ne consiste pas seulement à normaliser les conversations autour de la santé des femmes, mais aussi à fournir les ressources et le soutien nécessaires pour gérer efficacement cette transition.