Découvrez les affections estivales les plus courantes

Même si les beaux jours sont de retour, cela ne signifie pas forcément qu'on est à l'abri des maladies. En effet, les virus et les bactéries ne prennent pas de vacances pendant l'été, et certaines pathologies sont même plus fréquentes. Quelles sont-elles ?

Tl;dr Les beaux jours n’excluent pas la circulation de virus et bactéries.

L’angine, l’otite externe, l’intoxication alimentaire et la cystite sont courantes en été.

L’herpès labial peut être déclenché par une exposition au soleil.

Respecter la chaîne du froid et bien cuire les aliments limite les risques.

Maladies estivales : les dangers insoupçonnés de l’été

La venue des beaux jours ne signifie pas la fin des maladies. En effet, les virus et bactéries ne prennent pas de congés estivaux. Examinons de plus près les pathologies qui sévissent le plus fréquemment pendant cette période.

L’angine estivale : attention aux chocs thermiques

L’angine ne disparaît pas avec l’arrivée de l’été. Cette inflammation des amygdales se manifeste souvent en raison des changements brusques de température entre l’intérieur et l’extérieur. Les symptômes sont les mêmes que ceux de l’angine hivernale : difficultés à avaler, maux de gorge, fièvre…

L’otite externe : une menace des baignades d’été

Une otite externe peut également gâcher vos vacances estivales. Après une baignade en mer ou à la piscine, l’eau qui stagne dans le conduit auditif peut favoriser la multiplication des bactéries ou des champignons. Cette inflammation aiguë de l’oreille est traitée par l’application de gouttes auriculaires antibiotiques ou antifongiques.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’intoxication alimentaire : le revers de la médaille des repas en plein air

L’intoxication alimentaire est plus fréquente en été, les germes se développant plus rapidement avec la chaleur. Pour minimiser les risques, il est crucial de respecter la chaîne du froid et de bien cuire les aliments, particulièrement la viande, les œufs et la charcuterie. Les symptômes principaux incluent nausées, fièvre, troubles intestinaux et fatigue intense.

La cystite : une infection urinaire estivale

En été, les infections urinaires, ou cystites, sont fréquentes. Elles provoquent des brûlures et des douleurs lors de la miction ainsi qu’une sensation de poids dans le bas du ventre. La transpiration accrue et l’hydratation insuffisante peuvent en être la cause, rendant les urines plus concentrées et limitant l’élimination des germes dans la vessie.

L’herpès labial : un effet indésirable du soleil

L’exposition au soleil peut déclencher l’herpès labial, surtout si vous avez déjà été infecté par le virus VHS-1. Cette affection très contagieuse, souvent appelée “bouton de fièvre”, se manifeste par l’apparition de vésicules douloureuses sur et autour des lèvres. Pour réduire les risques de récidive, un stick solaire peut être appliqué sur les lèvres.