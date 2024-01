Découvrez les ‘Sueurs de viande’, ce phénomène étrange après un repas festif !

Durant les fêtes, après un excès de nourriture, certaines personnes peuvent éprouver une soudaine sensation de chaleur accompagnée de transpiration, un phénomène connu sous le nom de "sueurs de viande". Vous est-il déjà arrivé de vivre cela ?

Une réalité mal comprise : les “sueurs de viande”

Il est courant que certaines personnes, après un repas festif et copieux, ressentent une sensation de chaleur intense et se mettent à transpirer. Cette réaction corporelle, appelée les “sueurs de viande“, est plus fréquente qu’on ne le pense.

Les protéines : un défi pour l’organisme

Plats de viandes, poissons, œufs… Ces repas gourmands, riches en protéines, sont souvent à l’origine de ce phénomène. En effet, les protéines, ces macromolécules essentielles à notre organisme, nécessitent une importante dépense d’énergie pour être digérées et assimilées. Ce processus intense entraîne une production de chaleur significative, appelée thermogénèse.

S’y préparer pour mieux le gérer

Ce processus naturel de régulation de la température interne peut être accentué par certains facteurs. Parmi ceux-ci, la consommation d’alcool et les épices sont souvent pointées du doigt. De plus, des symptômes tels que des douleurs abdominales et une fatigue soudaine peuvent accompagner ces sueurs.

Pour atténuer ces désagréments, quelques mesures peuvent être prises. D’une part, il est crucial de bien s’hydrater. L’eau facilite en effet la digestion et favorise la désintoxication. D’autre part, éviter l’inactivité après un repas riche en protéines est également recommandé. Une simple marche de dix minutes peut faire une différence. Enfin, privilégier les aliments riches en fibres lors du prochain repas peut également être bénéfique.

L’avis de la rédaction Connaître et comprendre le phénomène des “sueurs de viande” permet de mieux appréhender les réactions de notre organisme après un repas copieux. L’importance d’une hydratation adéquate et d’un léger exercice physique sont à souligner. Rappelons-nous toutefois que la modération a bien meilleur goût lorsqu’il s’agit de notre alimentation.