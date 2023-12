Découvrez les “Sueurs de Viande”, ce mystérieux phénomène affectant de nombreuses personnes

Certaines personnes peuvent éprouver un élan de chaleur et une transpiration soudaine après avoir consommé un repas riche en protéines comme la viande, le poisson ou les œufs. Ce phénomène est connu sous le nom de "sueurs de viande". Avez-vous déjà vécu cela ?

Tl;dr Les “sueurs de viande” surviennent après un repas riche en protéines.

Ce phénomène est dû à la thermogénèse lors de la digestion des protéines.

La consommation d’alcool et d’épices peut accentuer ce phénomène.

Boire de l’eau et rester actif peut aider à limiter les symptômes.

Le mystère des “sueurs de viande” dévoilé

Après un repas copieux, riche en viande, poisson ou œufs, avez-vous déjà ressenti un étrange coup de chaud, accompagné d’une transpiration soudaine ? Ce phénomène, connu sous le nom de “sueurs de viande”, peut surprendre et même inquiéter. Mais rassurez-vous, il s’agit d’un processus tout à fait normal.

Protéines et thermogénèse : le duo gagnant

Les “sueurs de viande” sont en réalité liées à la digestion des protéines, présentes en grande quantité dans les aliments tels que la viande, le poisson et les œufs. Ces macromolécules nécessitent beaucoup d’énergie pour être décomposées et assimilées par notre organisme, plus que les lipides. Ce processus de décomposition entraîne une production de chaleur importante, un phénomène appelé thermogénèse.

Pendant la digestion, notre corps se réchauffe et se met à suer pour réguler sa température interne. Certaines pratiques peuvent toutefois accentuer les “sueurs de viande”, comme la consommation d’alcool et d’épices. Par ailleurs, ce phénomène peut être accompagné de maux de ventre et d’une fatigue soudaine. Pour atténuer ces symptômes, il est conseillé de bien s’hydrater et de rester actif après un repas riche en protéines.

