Des cellules immunitaires déjouent les pronostics pour freiner la propagation d’un parasite cérébral

Des chercheurs ont observé un comportement surprenant des cellules immunitaires face à un parasite cérébral. Ces cellules semblent adopter une stratégie inédite pour limiter la propagation de l’infection dans le cerveau, bouleversant les connaissances actuelles.

Tl;dr Les cellules T infectées s’autodétruisent pour stopper T. gondii .

. L’enzyme caspase-8 est clé dans ce mécanisme défensif.

Ce processus éclaire de nouvelles pistes thérapeutiques.

Une stratégie suicidaire, mais efficace contre Toxoplasma gondii

Dans le domaine de la recherche sur l’immunité cérébrale, il arrive parfois que la nature surprenne par ses extrêmes. Une récente étude conduite par des scientifiques de l’Université de Virginie vient bouleverser notre compréhension des défenses du cerveau face au parasite Toxoplasma gondii, un microbe capable d’infecter tous les animaux à sang chaud et, chez l’humain, souvent transmis via les chats ou la consommation de viande mal cuite.

D’ordinaire, ce parasite se niche au cœur même des neurones. Mais voilà que les chercheurs avancent une hypothèse intrigante : il pourrait utiliser certains globules blancs, les fameuses cellules T CD8+, comme « cheval de Troie » pour se propager plus loin dans l’organisme. Pourtant, lorsqu’une cellule immunitaire se retrouve contaminée, elle choisit l’option radicale : déclencher sa propre mort programmée.

Caspase-8 : une enzyme au centre du dispositif

Au fil de leurs expériences sur des souris génétiquement modifiées, les équipes américaines ont mis en lumière un acteur central de cette autodestruction : la caspase-8. On connaissait déjà son rôle dans le système immunitaire et la mort cellulaire. Ce qui restait méconnu, c’était son implication directe dans la protection cérébrale contre T. gondii. Privées de cette enzyme essentielle, les cellules CD8+ T ne parvenaient plus à enrayer la dissémination du parasite vers le cerveau – et ce malgré une réponse immunitaire générale intacte.

Comme le souligne la neuroscientifique Tajie Harris, « nous savions que les cellules T étaient cruciales pour combattre Toxoplasma gondii », mais tout portait à croire que leur action passait uniquement par la destruction des cellules infectées ou l’activation d’autres défenseurs ». L’étude révèle qu’elles peuvent elles-mêmes être infectées… et préférer mourir plutôt que servir d’hôte au parasite : « Toxoplasma a besoin d’une cellule vivante : si l’hôte meurt, le microbe aussi ».

Nouvelles perspectives thérapeutiques et enjeux pour les patients vulnérables

Qu’en tirer ? Cette découverte pourrait transformer la prise en charge de la toxoplasmose, notamment chez les personnes fragilisées – femmes enceintes ou patients immunodéprimés sous chimiothérapie –, plus exposées aux complications. La majorité des infections restent silencieuses : jusqu’à 40 millions d’Américains seraient porteurs du parasite sans le savoir.

Grâce à ces avancées, on cerne mieux pourquoi notre système immunitaire tient généralement bon. Les chercheurs espèrent désormais affiner leur compréhension des fonctions précises des cellules T CD8+ afin d’envisager, peut-être un jour, de nouvelles stratégies pour renforcer nos défenses là où elles font défaut.