Des chercheurs décèlent dans les romans de Terry Pratchett des signes précoces de démence

Des chercheurs ont identifié un indice précoce de démence en analysant les romans de Terry Pratchett, révélant comment des changements subtils dans l’écriture de l’auteur pourraient refléter les premiers signes de la maladie.

Tl;dr Déclin linguistique détecté dans les romans de Terry Pratchett .

. Changements subtils précèdent le diagnostic de démence de plusieurs années.

L’analyse du langage pourrait faciliter le dépistage précoce.

Les premiers signes, souvent imperceptibles

On imagine volontiers la démence se manifester par des trous de mémoire ou des objets égarés. Pourtant, la réalité s’avère plus insidieuse : vocabulaire légèrement moins varié, descriptions un peu plus uniformes, langage qui se lisse. Ces micro-changements s’installent bien avant que l’entourage ne s’en alarme et, très souvent, longtemps avant qu’un diagnostic officiel ne soit posé.

Quand la littérature révèle l’invisible

Il faut parfois un regard extérieur — ou une analyse scientifique — pour repérer ce que même les proches n’avaient pas vu. C’est précisément ce qu’a démontré une équipe interdisciplinaire en examinant l’œuvre tardive de Terry Pratchett, célèbre pour son univers satirique du Disque-Monde. Derrière son humour grinçant et ses mondes foisonnants, ses romans recelaient les tout premiers stigmates d’une maladie encore inconnue de lui-même.

Ainsi, dès le roman The Last Continent, publié presque dix ans avant que l’auteur n’apprenne souffrir d’atrophie corticale postérieure, les chercheurs ont noté une baisse marquée de la diversité lexicale, notamment dans les adjectifs. Un appauvrissement progressif du style, indétectable à la simple lecture, mais révélateur d’une altération cognitive naissante.

Pourquoi ce repérage précoce change tout ?

Derrière cette observation littéraire se dessine une promesse clinique. La phase « préclinique » de la démence — quand le cerveau commence à changer sans que le quotidien ne s’en ressente vraiment — dure souvent plusieurs années. Or c’est justement dans cet intervalle qu’intervenir devient crucial : nouveaux traitements comme le lecanemab ou le donanemab, changements de mode de vie, stimulation cognitive… toutes ces mesures sont d’autant plus efficaces qu’elles sont entreprises tôt.

Repérer les signaux faibles dans notre langage écrit — et ils existent déjà en masse via mails, rapports professionnels ou réseaux sociaux — pourrait donc ouvrir un champ inédit dans le dépistage. Bien sûr, l’analyse linguistique n’est pas un outil diagnostique universel ; elle vient compléter examens cognitifs classiques ou imagerie cérébrale. Mais sa simplicité et son faible coût plaident pour son intégration future.

L’héritage inattendu d’un écrivain majeur

Aujourd’hui encore, plus d’une décennie après sa disparition, Terry Pratchett continue d’éclairer notre compréhension de la démence. Son œuvre, aimée du public laisse entrevoir comment cette maladie peut laisser des traces infimes, mais tangibles bien avant d’être nommée. À méditer : prêter attention à nos mots pourrait transformer notre rapport au vieillissement cérébral – et peut-être offrir une chance supplémentaire face à cette épreuve collective.