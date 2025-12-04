Au-delà de l’oubli : deux nouveaux facteurs de risque de démence identifiés par des chercheurs

Au-delà des troubles de la mémoire, des chercheurs ont récemment identifié deux nouveaux facteurs de risque liés à la démence. Cette avancée ouvre la voie à une meilleure compréhension de la maladie et à des stratégies de prévention plus ciblées.

Tl;dr Cholestérol élevé et perte de vision : nouveaux risques.

Prévenir dès la quarantaine, agir sur ces facteurs.

Dépistage et mode de vie : armes contre la démence.

Des signes bien au-delà de la simple perte de mémoire

Dès que l’on évoque la démence, le premier réflexe consiste à penser aux personnes âgées ayant des troubles de la mémoire : noms oubliés, clés égarées ou factures impayées. Pourtant, derrière cette image largement répandue se cache une réalité bien plus nuancée. Les scientifiques mettent aujourd’hui en avant deux nouveaux facteurs de risque souvent négligés : un cholestérol LDL élevé à l’âge mûr et une perte de vision non traitée chez les seniors.

Nouveaux leviers d’action contre la démence

D’après une récente analyse menée par la Lancet Commission on dementia prevention, ces deux éléments modifiables pèseraient ensemble pour près de 9 % des cas mondiaux. En détail : environ 7 % seraient attribuables au « mauvais » cholestérol et 2 % à des troubles visuels non corrigés. Ils s’ajoutent à une liste déjà fournie : hypertension, diabète, obésité, perte auditive, inactivité physique ou encore isolement social. Ainsi, la prévention prend désormais une dimension élargie.

Le poids du cholestérol et de la vision sur le cerveau

Pourquoi s’inquiéter du cholestérol dès la quarantaine ? Parce qu’un excès persistant de LDL favorise la formation de dépôts dans les vaisseaux cérébraux ainsi que l’accumulation de protéines toxiques telles que l’amyloïde — deux phénomènes associés à la détérioration progressive des fonctions cognitives. De même, négliger sa vue ne se résume pas à voir flou. La privation sensorielle entraîne un repli social, réduit les stimulations intellectuelles et sollicite excessivement le cerveau, autant de facteurs aggravant le risque de démence.

Face à ces constats, quelques gestes simples peuvent faire toute la différence :

Contrôler régulièrement son cholestérol , surtout entre 40 et 60 ans.

, surtout entre 40 et 60 ans. Faire vérifier sa vue sans attendre que les difficultés s’installent.

sans attendre que les difficultés s’installent. Adopter un mode de vie cérébralement sain : activité physique régulière, alimentation équilibrée, vie sociale active et contrôle des autres risques connus (tabac, diabète…).

Dépister tôt pour préserver demain

À l’échelle mondiale, plus de 55 millions d’individus sont aujourd’hui concernés par cette maladie redoutable — un chiffre appelé à tripler d’ici 2050 selon les projections internationales. Parmi les premiers signes qui doivent alerter : baisse du jugement ou du sens de l’orientation, retrait des activités sociales ou encore fatigue inhabituelle – autant d’indices parfois liés au cœur ou à nos sens plus qu’à l’âge lui-même.

Ce nouveau regard scientifique rappelle qu’une part notable du destin cérébral se joue bien en amont des premiers trous de mémoire : prévenir aujourd’hui demeure possible – et essentiel – pour mieux préserver demain.