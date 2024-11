Des « organes » minuscules dans nos cellules pourraient remettre en question les origines de la vie

Des mini-organes cachés dans nos cellules pourraient remettre en question les origines de la vie.

Tl;dr Des chercheurs ont découvert des organites sans membrane, appelés condensats biomoléculaires, qui modifient notre compréhension des cellules.

Ces condensats peuvent avoir des fonctions plus nombreuses et diverses que leurs homologues à membrane.

La découverte des condensats biomoléculaires influence également notre perception de l’origine de la vie sur terre.

Les organites sans membrane changent notre compréhension des cellules

Lorsque nous repensons à nos cours de biologie de base au lycée, nous nous souvenons probablement des organites, ces petites ‘organes’ à l’intérieur des cellules qui forment des compartiments aux fonctions individuelles. Par exemple, les mitochondries produisent de l’énergie, les lysosomes recyclent les déchets et le noyau stocke l’ADN. Chacun de ces organites est enveloppé dans une membrane.

Cependant, cette notion d’organites enveloppés dans une membrane a été remise en question au milieu des années 2000 lorsque les chercheurs ont réalisé que certains organites n’avaient pas besoin de membrane pour fonctionner. Ils ont ainsi découvert de nombreux organites sans membrane, formellement appelés condensats biomoléculaires, qui ont considérablement modifié la façon dont les biologistes perçoivent la chimie et l’origine de la vie.

Le mystère des condensats biomoléculaires

Les condensats biomoléculaires se forment de la même façon que les gouttes de cire dans une lampe à lave, se fusionnant et se séparant constamment. Ils sont composés de protéines et de matériel génétique, spécifiquement des molécules d’ARN, qui se condensent en gouttelettes gélatineuses au sein des cellules. Pourtant, déterminer la fonction exacte de ces condensats biomoléculaires est une tâche difficile.

Alors que certains condensats ont des rôles bien définis, comme la formation de cellules reproductrices, de granules de stress et de ribosomes, de nombreux autres n’ont pas de fonctions claires. Ces organites non membranaires pourraient avoir des fonctions plus nombreuses et diverses que leurs homologues à membrane. Cette découverte est en train de modifier fondamentalement la compréhension des scientifiques sur le fonctionnement des cellules.

La présence de condensats biomoléculaires dans les cellules bactériennes

Les chercheurs ont également détecté des condensats biomoléculaires dans les cellules prokaryotes, ou bactériennes, traditionnellement définies comme ne contenant pas d’organites. Cette découverte pourrait avoir des effets profonds sur la façon dont les scientifiques comprennent la biologie des cellules prokaryotes.

La présence de condensats biomoléculaires dans les cellules bactériennes signifie que ces microbes ne sont pas de simples sacs de protéines et d’acides nucléiques, mais sont en réalité plus complexes que prévu.