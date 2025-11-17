Des robots microscopiques promettent de nouvelles avancées contre AVC et tumeurs

Des chercheurs ont mis au point de minuscules robots capables d’intervenir à l’intérieur du corps humain. Cette avancée ouvre de nouveaux espoirs pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux et des tumeurs, en ciblant précisément les zones malades.

Tl;dr Microrobots ciblent précisément les caillots et tumeurs.

Succès de 95 % dans la délivrance des médicaments.

Premiers tests réussis sur modèles et animaux vivants.

Des robots miniatures pour révolutionner le traitement des AVC et tumeurs

Face à l’urgence que représentent les AVC – près de 12 millions de cas chaque année dans le monde – une équipe de chercheurs de l’ETH Zurich a dévoilé une avancée qui pourrait bouleverser la médecine d’intervention. Un nouveau type de microrobots magnétiques, capables d’acheminer avec précision des médicaments vers les caillots sanguins ou les tumeurs, vient d’être présenté dans la revue Science. Avec un taux de réussite dépassant 95 %, ces capsules ouvrent la voie à des traitements bien plus ciblés et moins risqués.

Navigation millimétrée au cœur du corps humain

Le secret réside dans une minuscule capsule sphérique, constituée d’une enveloppe gélifiée soluble. Ce robot contient deux types de nanoparticules : de l’oxyde de fer pour guider le déplacement via un champ magnétique externe, et du tantale, qui permet de localiser l’appareil par imagerie radiographique. Grâce à un système modulaire combinant trois stratégies magnétiques distinctes, il devient possible non seulement de déplacer ces robots dans le réseau vasculaire, mais aussi de contrôler leur vitesse, jusqu’à 4 mm par seconde. Cela autorise une intervention ultra-ciblée sur des zones sensibles comme les vaisseaux cérébraux.

Cette technologie va même plus loin : le médicament n’est libéré qu’au contact d’un champ magnétique haute fréquence qui chauffe les nanoparticules, dissout l’enveloppe et libère ainsi la substance active exactement au bon endroit. Selon le professeur Bradley Nelson, expert en microrobotique à l’ETH Zurich, cette approche hyper-ciblée réduit considérablement les effets secondaires en limitant la diffusion systémique des molécules puissantes.

Premiers essais concluants sur modèles vivants

Avant d’envisager toute application clinique, les chercheurs ont validé leur dispositif dans des modèles en silicone reproduisant fidèlement le réseau vasculaire humain et animal. Les résultats furent sans appel : navigation fluide et dissolution efficace des caillots artificiels. Mais surtout, lors d’essais menés chez le porc puis chez le mouton – où le robot a franchi avec succès les circuits complexes du liquide céphalo-rachidien –, l’efficacité s’est confirmée. Pour Fabian Landers, principal auteur, ces étapes marquent un tournant vers « de nouvelles interventions thérapeutiques encore impensables il y a quelques années ».

Vers une nouvelle génération de traitements ciblés

Si l’objectif immédiat reste le traitement des AVC, l’équipe imagine déjà adapter ces microrobots pour délivrer localement des agents anticancéreux ou antibiotiques au cœur même d’une tumeur ou d’une infection difficile d’accès. Moins d’effets indésirables, doses réduites : la promesse est forte pour tous ceux confrontés à ces pathologies lourdes. En perspective, une utilisation en salle d’opération qui donnerait aux chirurgiens un outil inédit pour des interventions minimales, mais décisives.

Alors que médecins et chercheurs cherchent depuis longtemps à rendre les traitements plus sûrs et personnalisés, cette innovation semble ouvrir un horizon inattendu dans la lutte contre les maladies mortelles.