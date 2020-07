Dexaméthasone : un médicament de plus contre la Covid-19 ?

Suite aux tests concluants de l’antiviral, le remdesivir contre la COVID-19 un nouveau médicament entre en jeu. La Dexaméthasone vient s’ajouter à ce début de liste.

De nombreux essais se sont avérés positifs afin de lutter contre la COVID-19. La dexaméthasone est un médicament faisant partie des corticoïdes. Celui-ci sert principalement d’antiinflammatoire. Cette molécule est fabriquée de différente façon donc : pommades, cachets ou même gouttes pour les yeux. Un autre pas en avant pour la lutte contre la COVID-19. Suite à l’interdiction de l’hydrochloroquine, une telle nouvelle est rassurante pour les patients. D’ailleurs, les médicaments que nous avons cités ci-dessus sont de plus en plus utilisés dans les hôpitaux.

Un usage de la dexaméthasone approuvé

Cette molécule est tout de même à être surveillée par les bonnes personnes. Nous ne vous recommandons pas de la prendre sans avis médical. Néanmoins, une dose de dexaméthasone injectée aux patients atteints de la COVID-19 pourrait réduire les risques. Selon quelques chiffres sortant des données de divers hôpitaux, un tiers des patients intubés survivraient au virus. Pour les patients sans aides respiratoires, ce chiffre serait d’un cinquième. Des résultats encourageants, mais qui restent à méditer.

En effet, ces chiffres sont tout de même à méditer, car les doses injectées sont imprécises. Cette étude réalisée par Recovery et publiée sur le magazine médical, New England Journal of Medicine, atteste que les résultats ont tout de même été approuvés. Les médecins ont constaté que 29,3 % des patients sous respirateurs ayant pris de la dexaméthasone sont morts dans le mois. En temps normal, ce pourcentage s’élève à 41,4 % en passant par un traitement standard. Selon cette étude le meilleur moment pour administrer la dexaméthasone serait une semaine après les symptômes.

La dexaméthasone, un médicament critiqué

L’utilisation de la dexaméthasone est tout de même risquée. Elle ne doit pas être administrée lors de suspicions. Cette molécule a pour but de réduire les défenses immunitaires. Or, c’est au début des symptômes que nous avons besoin de nos défenses immunitaires. Attendons encore un peu pour avoir de plus amples informations. Tous ces résultats dépendent principalement de la dose prescrite et de l’état du patient.