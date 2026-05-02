Disney réduit la voilure chez Marvel et fait polémique

Les départs massifs alimentent les critiques sur l’avenir créatif de la Maison des Idées.

Tl;dr Disney et Marvel ont licencié plus d’un millier de salariés, principalement dans l’équipe chargée de l’univers visuel du MCU, dans le cadre d’une restructuration.

Cette décision alimente la controverse, certains artistes et acteurs dénonçant un remplacement progressif des créateurs humains par l’intelligence artificielle.

Disney affirme viser une rationalisation et une meilleure cohérence, mais des inquiétudes persistent sur l’avenir du travail créatif dans le MCU.

Une vague de licenciements secoue Disney et Marvel

Disney a récemment pris une décision qui fait grand bruit : plus d’un millier de collaborateurs, essentiellement issus de l’équipe responsable de l’univers visuel des films et séries du Marvel Cinematic Universe (MCU), ont été remerciés. Ce bouleversement intervient peu après la nomination d’Asad Ayaz au poste stratégique de directeur du marketing et de la marque de Disney, marquant ainsi un tournant dans la politique interne du géant du divertissement.

L’Intelligence artificielle, nouvel acteur controversé chez Marvel

La réaction ne s’est pas fait attendre, notamment sur les réseaux sociaux. Parmi les voix qui s’élèvent, celle de l’actrice Evangeline Lilly, connue pour son rôle dans Ant-Man et Avengers: Endgame, se distingue particulièrement. Par le biais d’une publication engagée sur Instagram, elle déplore : « Je n’arrive pas à croire que Disney ait licencié les artistes qui ont façonné l’univers Marvel grâce à leur imagination et leur génie. Ces créateurs sont aujourd’hui remplacés par l’IA… Je trouve cela écœurant et horrible ». Un témoignage direct appuyé par le fait qu’Andy Parks, directeur du développement visuel chez Marvel pendant plus de seize ans, figure parmi les personnes évincées.

Rationalisation ou virage technologique ?

Du côté des explications officielles, cette vague de licenciements serait liée à une restructuration visant à rationaliser les processus et à renforcer la cohérence des différentes marques du groupe. Toutefois, une ombre plane quant aux conséquences concrètes : la possibilité croissante que l’intelligence artificielle supplante progressivement le travail artisanal des artistes. À cet égard, un précédent notable existe déjà : la séquence d’ouverture de Secret Invasion a été générée par IA.

Pour mieux saisir l’évolution en cours, on peut résumer ainsi les nouvelles pratiques envisagées :

Désormais, les équipes humaines seront embauchées selon les besoins ponctuels des projets .

. L’utilisation de l’IA s’intensifiera vraisemblablement sur certains segments créatifs.

L’incertitude plane sur le futur créatif du MCU

L’accord avorté entre Disney et OpenAI, qui devait permettre la diffusion d’images générées via IA pour ses personnages phares, symbolise ce flottement. Les craintes formulées par Evangeline Lilly, largement partagées parmi les professionnels du secteur, posent une question centrale : quelle place restera-t-il aux talents humains face à la montée inexorable de la technologie ? Pour un univers bâti sur l’audace visuelle et la créativité, ce tournant suscite autant d’interrogations que d’inquiétudes, tant chez les fans que chez ceux qui font vivre le MCU.