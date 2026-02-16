L’intelligence artificielle ouvre la voie à un dépistage néonatal précoce de l’autisme

Des chercheurs explorent l’utilisation de l’intelligence artificielle pour repérer les premiers signes de l’autisme chez les nouveau-nés. Cette avancée technologique pourrait permettre un diagnostic plus précoce et améliorer la prise en charge des enfants concernés.

Tl;dr L’IA détecte l’autisme dès la naissance avec Pelargos.

Biomarqueurs et données périnatales affinés pour le diagnostic précoce.

Cinq CHU valident le modèle sur 2 000 enfants.

Un espoir renouvelé pour le diagnostic précoce de l’autisme

En France, environ 700 000 personnes vivent avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), et chaque année, près de 8 000 enfants voient le jour avec ce trouble. Pourtant, la réalité du terrain est plus complexe : en moyenne, le diagnostic n’intervient qu’entre 4 et 6 ans, un délai qui compromet souvent la qualité de la prise en charge et l’accès aux thérapies adaptées.

L’intelligence artificielle au service de la détection néonatale

C’est ici qu’intervient B&A Biomedical, via son projet innovant baptisé Pelargos. L’ambition ? Utiliser l’intelligence artificielle pour analyser les données collectées durant la grossesse, à l’accouchement et dans les premiers jours de vie, afin d’identifier précocement les nouveau-nés à risque de TSA. Une étude menée en collaboration avec le CHU de Limoges – publiée dans Scientific Reports en 2021 – a déjà montré qu’il était possible de repérer près de 50 % des cas à risque, avec seulement 4 % de faux positifs.

Des biomarqueurs révélateurs mis en lumière par l’IA

Les chercheurs ont comparé mesures échographiques et données biologiques entre deux groupes : enfants ayant reçu plus tard un diagnostic TSA, et ceux restés neurotypiques. Grâce à ces analyses, plusieurs biomarqueurs décisifs émergent :

le sexe du nouveau-né ;

les antécédents familiaux maternels d’affections auto-immunes ;

la vaccination maternelle contre le cytomégalovirus (CMV) ;

le taux d’IgG anti-CMV ;

certains paramètres périnataux tels que la rotation céphalique fœtale ou la longueur du fémur au troisième trimestre.

Parmi les observations notables, il a aussi été relevé que « 38 % des bébés à risque présentaient un périmètre crânien fœtal supérieur à la moyenne selon la clarté nucale ».

Nouvelles perspectives pour la prise en charge précoce

La validation à grande échelle du modèle Pelargos s’organise : cinq centres hospitaliers universitaires (CHU Grenoble-Alpes, Eure-Seine, La Musse, Nouvel Hôpital de Navarre, et Rouen-Normandie) participent désormais au recueil de données sur un panel élargi – 1 000 enfants TSA et autant neurotypiques. L’objectif affiché ? Porter le taux de détection à « 60 à 70 % » pour offrir une prise en charge bien avant les quatre ans habituels. La Haute Autorité de santé rappelle qu’un diagnostic dès « 18 mois ouvrirait la voie à des interventions ciblées pendant une période clé de plasticité cérébrale », multipliant ainsi les chances d’améliorer durablement l’autonomie des personnes concernées.

Si la promesse est ambitieuse, elle pourrait bien transformer radicalement les perspectives d’accompagnement pour des milliers d’enfants et leurs familles.