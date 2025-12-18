Selon une étude, le lait maternel aiderait les bébés à mieux tolérer certains aliments courants

Une récente étude révèle que le lait maternel jouerait un rôle clé dans l’entraînement du système immunitaire des nourrissons, favorisant leur tolérance à certains aliments courants et réduisant ainsi potentiellement les risques d’allergies alimentaires dès le plus jeune âge.

Tl;dr Le lait maternel aide à prévenir les allergies alimentaires.

Un espoir contre les allergies alimentaires dès la naissance

Les découvertes récentes apportent un éclairage inédit sur le rôle du lait maternel dans la prévention des allergies alimentaires. Loin de se limiter à sa fonction nutritive, ce précieux liquide joue aussi, selon de nouvelles recherches, le rôle d’un véritable « entraîneur » du système immunitaire du nourrisson. Lorsque l’on évoque la montée continue des allergies chez l’enfant, il devient crucial de s’interroger sur ce que la science nous apprend à ce sujet.

L’environnement, clé d’un système immunitaire tolérant

Un point fascinant émergé récemment : l’impact déterminant du mode de vie. Des chercheurs ont comparé des nourrissons issus de la communauté Old Order Mennonite, vivant selon un modèle agricole traditionnel, avec d’autres bébés grandissant en milieu urbain ou périurbain. Les premiers présentaient un développement plus précoce et robuste de leurs cellules B et affichaient davantage d’anticorps protecteurs, notamment les IgA et IgG4 — deux acteurs essentiels pour tolérer les protéines alimentaires comme celles de l’œuf. À noter également : le lait maternel des mères issues de milieux agricoles était particulièrement riche en anticorps spécifiques contre ces allergènes courants.

Le lait maternel, bien plus qu’une simple nutrition

La science révèle ainsi que le lait maternel transmet non seulement des fragments infimes d’aliments consommés par la mère, mais aussi des signaux immunitaires puissants. L’introduction précoce de ces éléments dans un contexte sécurisant — enveloppés d’anticorps et autres facteurs protecteurs — semblerait habituer l’organisme du bébé à tolérer ces aliments plus tard dans sa vie. Il a même été possible de détecter certains antigènes alimentaires dans le sang du cordon ombilical, suggérant que cette « éducation » immunitaire pourrait débuter avant même la naissance.

Pour rendre tout cela plus concret, voici ce que retiennent les spécialistes :

L’exposition modérée aux allergènes via le lait maternel favorise la tolérance.

favorise la tolérance. L’environnement (ferme vs ville) module fortement le développement immunitaire.

module fortement le développement immunitaire. Divers facteurs : génétique, alimentation, état cutané (eczéma) interviennent ensemble.

Nourrir sans culpabiliser : vers une approche nuancée

Cependant, il serait trompeur de croire que l’allaitement protège infailliblement contre toutes les allergies. Certains enfants allaités développent malgré tout des réactions ; inversement, nombre de bébés nourris au biberon y échappent. La génétique ou encore les soins apportés à la peau (notamment en cas d’eczéma) jouent aussi leur part.

Ces travaux invitent à soutenir les familles sans alimenter leur anxiété ou culpabilité. Si l’allaitement peut offrir une protection supplémentaire — et que sa promotion passe par un meilleur accompagnement professionnel ou social — il ne saurait être érigé en solution unique ni universelle face au défi complexe des allergies alimentaires chez l’enfant.