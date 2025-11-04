Envie de concevoir ? Ce que révèle le deuxième jour des règles sur votre fertilité

Le moment où survient le deuxième jour des règles peut fournir des indices précieux sur la fertilité. Comprendre ce que révèle cette étape du cycle menstruel aide à mieux planifier une grossesse et à évaluer la santé reproductive.

Tl;dr Jour 2 : moment clé pour évaluer la fertilité.

Tests hormonaux et comptage de follicules antraux recommandés ce jour-là.

Utile pour toutes, pas seulement en projet bébé.

Le jour 2 du cycle : un révélateur de la fertilité féminine

C’est souvent lors des premiers jours des règles que beaucoup de femmes se concentrent avant tout sur les désagréments physiques. Pourtant, le deuxième jour du cycle menstruel représente une fenêtre d’observation précieuse sur la santé reproductive, comme le rappelle la gynécologue renommée Dr Shalini Verma, exerçant à Dubaï. Selon elle, ce moment précis offre l’opportunité idéale pour réaliser certains examens et anticiper sa fertilité future.

Durant cette phase précoce du cycle, les niveaux hormonaux sont particulièrement stables et donc facilement mesurables. « C’est le moment parfait pour vérifier vos hormones et vos follicules antraux ! Marquez cette date surtout si vous envisagez une grossesse ou souhaitez évaluer votre horloge biologique. » insiste la spécialiste. C’est aussi à cette période que débutent habituellement les protocoles médicaux de stimulation ovarienne (comme l’ovulation induction, l’IUI ou la FIV) car les résultats obtenus sont les plus fiables.

À qui s’adresse ce bilan ?

Contrairement à une idée répandue, ces analyses ne concernent pas uniquement celles qui essaient activement d’avoir un enfant. Plusieurs profils sont concernés par cet autodiagnostic recommandé au jour 2 :

Celles qui planifient une grossesse à court ou moyen terme ;

Les femmes encore hésitantes sur leur projet familial ;

Toutes celles désireuses de mieux connaître leur réserve ovarienne ou leur fertilité globale.

La gynécologue va même plus loin en conseillant : « Démarrez par là — même avant de consulter un professionnel ! »

Pour obtenir des résultats fiables, il est conseillé d’effectuer une prise de sang après huit heures de jeûne dès le matin du deuxième jour. Les marqueurs à surveiller incluent principalement le FSH, la LH, l’AMH, la prolactine (idéalement vers 11h après une nuit reposante), mais aussi des bilans tels que l’HbA1c et la TSH. Un examen échographique (le fameux « AFC » ou Antral Follicle Count) complète utilement ce panel, permettant d’appréhender avec précision la « durée de vie » potentielle de l’horloge biologique.

Selon le Dr Verma, un résultat considéré comme sain comprend généralement huit à dix follicules par ovaire, accompagnés d’un bon taux d’AMH. Un score faible invite alors à consulter sans tarder un spécialiste : « Prenez-le comme un signal discret, mais important de votre corps… N’attendez pas ! »

Il reste essentiel de rappeler qu’en matière de santé reproductive, chaque femme doit solliciter un avis médical personnalisé avant toute démarche ou traitement.