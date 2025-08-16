Douleurs articulaires en hausse chez les millennials : un orthopédiste révèle la cause principale

Les cas de douleurs articulaires connaissent une hausse marquée chez les millennials, selon des spécialistes en orthopédie, qui identifient une cause principale derrière cette augmentation préoccupante au sein de cette génération habituellement considérée comme active et jeune.

Tl;dr Douleurs articulaires croissantes chez les millennials.

Carence en vitamine D liée au mode de vie moderne.

Soleil, alimentation et activité physique recommandés.

Des douleurs articulaires inattendues chez les jeunes adultes

Depuis quelques années, un phénomène surprend la communauté médicale : de plus en plus de millennials, pourtant âgés d’à peine trente ou quarante ans, consultent pour des douleurs articulaires persistantes, voire inexpliquées. Selon le Dr Srisanat Rao, chirurgien orthopédiste à l’hôpital Zynova Shalby de Mumbai, « le principal responsable de cette évolution est la carence en vitamine D, directement liée à nos modes de vie contemporains et trop sédentaires ». Un constat qui inquiète, tant le problème semble prendre de l’ampleur.

Le mode de vie moderne pointé du doigt

L’adoption massive du télétravail, couplée à une augmentation du temps passé devant les écrans, a considérablement réduit l’exposition au soleil – source naturelle majeure de vitamine D. À cela s’ajoutent fréquemment des troubles du sommeil, un manque d’activité physique ou une alimentation déséquilibrée chez cette génération. Résultat ? Une proportion croissante de jeunes adultes souffrent sans traumatisme particulier d’une fatigue chronique ou de douleurs diffuses aux articulations et aux muscles.

L’importance cruciale de la vitamine D pour les os et les articulations

La vitamine D joue un rôle central dans l’absorption du calcium et le maintien d’une bonne santé osseuse. En son absence, on constate progressivement :

Raideurs articulaires et faiblesse musculaire

Diminution de la densité osseuse et risques accrus de fractures ou d’ostéoporose

Parmi les signaux avant-coureurs d’une carence figurent une lassitude inhabituelle, des douleurs au dos ou aux articulations, des changements d’humeur notables ou encore des spasmes musculaires récurrents.

Prévenir plutôt que guérir : conseils pratiques pour les millennials

Pour contrer ce phénomène préoccupant, le Dr Srisanat Rao suggère quelques mesures essentielles. Primo, retrouver le réflexe d’une exposition quotidienne au soleil – quinze à vingt minutes suffisent souvent. Secundo, enrichir son alimentation en intégrant davantage d’œufs, poissons gras, champignons et produits laitiers enrichis en vitamine D. Si besoin est – et sur avis médical –, recourir à des suppléments peut également s’avérer efficace. Enfin, maintenir une activité physique régulière (marche rapide, yoga ou renforcement musculaire) contribue activement à la préservation du capital osseux. Pour celles et ceux déjà concernés par une carence confirmée, des contrôles réguliers sont vivement conseillés.

D’après une étude récente publiée sous le titre « Vitamin D Deficiency in India: Prevalence, Causalities and Interventions », la carence en vitamine D touche entre 70 % et 100 % de la population indienne – un chiffre alarmant qui traduit un enjeu mondial souvent sous-estimé. Face à ce véritable défi sanitaire public, médecins et autorités s’accordent sur l’urgence : sensibiliser largement et encourager dépistage préventif ainsi que bonnes pratiques quotidiennes restent aujourd’hui incontournables pour enrayer la progression silencieuse, mais réelle de cette déficience.