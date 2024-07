Équilibrer repos et productivité : Le secret pour des vacances d’été sans culpabilité dans une société hyperactive

Avec l'arrivée du beau temps et la concrétisation des projets de vacances, beaucoup ressentent une certaine culpabilité. Dans notre société obsédée par la productivité et l'hyperactivité, prendre du repos semble un quasi-privilège. N'est-ce pas paradoxal ?

La culpabilité du repos dans une société frénétique

Qui n’a jamais ressenti une pointe de culpabilité à l’idée de se prélasser au soleil alors que le monde continue de tourner à un rythme effréné ? Dans notre société obsédée par l’efficacité et l’hyperactivité, le repos est souvent perçu comme un luxe, voire un privilège qui suscite une certaine culpabilité.

Le malaise des vacances : entre besoin de repos et pression sociale

La période estivale, propice aux congés, se transforme parfois en terrain d’angoisses pour certains, tiraillés entre le désir de se ressourcer et le sentiment d’inaccessibilité de ce luxe. Cette tension est exacerbée par une société qui prône le « toujours plus », engendrant des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique.

Un phénomène récent appelé le « présentéisme » illustre parfaitement cette tension : l’obligation d’être constamment disponible, même pendant les vacances, empêche toute forme de repos et de déconnexion.

Les dangers de l’hyperconnectivité

Les écrans et les réseaux sociaux ont contribué à cette agitation constante. Nous vivons à une époque où la démonstration de sa productivité est valorisée au détriment du soin de soi. « Nous nous exposons en permanence, cherchant à montrer que nous sommes actifs et productifs. » commente la psychologue Hélène Romano.

Parallèlement, les images idéalisées de la vie des autres diffusées sur les réseaux sociaux génèrent de l’insatisfaction et de la frustration, renforçant le sentiment de culpabilité lorsque nous nous accordons du repos.

Le repos : une nécessité pour le corps et l’esprit

Malgré ces pressions, il est crucial de se rappeler que le repos n’est pas du temps perdu. Les périodes d’inactivité sont essentielles pour se confronter à soi-même, se recentrer et redonner du sens à sa vie. Pour les enfants, c’est aussi l’occasion de développer leur imagination et de prendre conscience d’eux-mêmes.

Comme l’ajoute le pape François, « Il n’est possible d’avoir un regard compatissant, qui sache saisir les besoins de l’autre, que si notre cœur n’est pas consumé par l’angoisse de faire ». Prendre soin de soi n’est pas égoïste, mais essentiel pour maintenir un équilibre et une meilleure santé mentale et physique.