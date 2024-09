Surmonter le blues post-vacances: voici comment !

La fin des vacances marque généralement le terme de l'été et de la douce insouciance qu'elle apporte. Qu'en pensez-vous, êtes-vous prêt pour la rentrée ?

Tl;dr 63% des Français souffrent de fatigue et de stress post-vacances.

Ce syndrome peut être atténué par l’exercice physique et une bonne alimentation.

Il est recommandé de maintenir les liens sociaux et de prévoir des activités plaisantes.

Un bon sommeil est essentiel pour récupérer et gérer ce syndrome.

Le syndrome post-vacances : un phénomène répandu

La fin des vacances est souvent un moment délicat. Selon une étude du Laboratoire NaturAvignon, 63% des Français ressentent un stress généralisé et une fatigue psychologique après leurs congés. Seuls 11% déclarent se sentir en forme à leur retour. Cette période de « déprime saisonnière » induit un sentiment de fatigue, de manque de motivation et de désorientation.

Les solutions pour combattre le blues post-vacances

Ce malaise, bien que temporaire, peut être surmonté. La naturopathe Valérie Delenne propose d’« agir sur 4 axes principaux » pour faciliter la transition entre les vacances et la reprise du travail.

Le rôle de l’activité physique et de l’alimentation

L’activité physique régulière, comme une marche quotidienne d’au moins 20-30 minutes, aide à oxygéner le corps et à libérer des endorphines, luttant ainsi contre le stress et la fatigue. Quant à l’alimentation, souvent perturbée pendant les vacances, il est conseillé de retrouver un équilibre et une diversité dans son alimentation quotidienne, en privilégiant les aliments riches en protéines, en magnésium, en fer et en oméga-3.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Sommeil et sphère émotionnelle : deux aspects à ne pas négliger

Un bon sommeil est également essentiel pour retrouver la forme. Il est recommandé de se coucher plus tôt, d’éviter les écrans avant de dormir et de favoriser les aliments riches en tryptophane, qui favorise la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil. Sur le plan émotionnel, il est conseillé de maintenir le lien social, de se rappeler des bons moments passés en vacances et de trouver des activités plaisantes afin de créer une transition douce entre les vacances et le travail.

L’avis de la rédaction Si le syndrome post-vacances est bien réel, il n’est pas une fatalité. En prenant soin de son corps et de son esprit, il est possible de retrouver son énergie et sa motivation. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui à préparer vos prochaines vacances ?