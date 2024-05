Etats-Unis: Une famille infectée par un parasite suite à la consommation de brochettes d’ours mal cuites

Suite à cette alerte, le ministère de la Santé de l’État du Minnesota a contacté le reste de la famille. Six autres membres se sont avérés infectés, bien qu’ils n’aient pas consommé la viande d’ours directement. Le plat d’accompagnement, en contact avec celle-ci a suffi pour transmettre le parasite. Heureusement, toutes ces personnes ont également été traitées et sont maintenant hors de danger.

Deux hospitalisations en moins de trois semaines seront nécessaires pour faire le lien entre ces symptômes et la consommation d’ours noir. C’est grâce à cette information que le diagnostic de l’infection parasitaire a pu être établi.

Peu de temps après le repas, un des convives, un homme âgé de 29 ans, présente les premiers symptômes. Fièvre, fortes douleurs musculaires et gonflement autour des yeux sont autant de signes d’alerte d’une “infection par ce parasite”.

Le gibier, servi saignant et préparé après une période de congélation de 45 jours, a été la source de l’ infection . Un trappeur avait assuré à tort qu’un stockage au froid suffisait pour éliminer le risque de parasites. “Une cuisson adéquate est le seul moyen fiable de tuer les parasites”, a réaffirmé le centre américain de contrôle des maladies (CDC).

