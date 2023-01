Étudiants, mangez des noix !

Des chercheurs australiens assurent que ces fruits secs peuvent aider à lutter contre le stress lié aux études, et particulièrement aux examens universitaires.

C’est la revue Nutrients qui relaie les conclusions d’une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Australie du Sud. Alors qu’une large majorité d’étudiants se disent stressés tout le long de leurs années d’études, il suffirait selon ces scientifiques d’incorporer des noix à son régime alimentaire pour aider à lutter contre cette anxiété.

56 grammes de noix par jour

Pour parvenir à leur conclusion, les scientifiques ont fait participer 80 étudiants de premier cycle. À partir de ce panel, deux groupes ont été formés.

Quand les participants du premier privilégiaient la consommation d’une portion de deux onces (soit 56 grammes) de noix par jour et pendant 16 semaines, ceux du second devaient ne rien modifier à leur régime alimentaire habituel.

Evaluation du niveau d’anxiété

Ensuite, le niveau de stress a été évalué à trois moments : au début du semestre, pendant les examens et deux semaines après la période d’examens.

Les auteurs résument :

Nous avons constaté que ceux qui mangeaient environ une demi-tasse de noix chaque jour montraient des améliorations dans les indicateurs de santé mentale autodéclarés. Les consommateurs de noix ont également affiché une amélioration des biomarqueurs métaboliques et de la qualité globale du sommeil à plus long terme.

Noix : Vitamines et oligoéléments

On le sait, les noix sont d’excellentes alliées de notre santé. Riches en acides gras omega-3 et antioxydants, elles contiennent aussi de la mélatonine nous rappelle PourquoiDocteur, qui est l’hormone propice à l’endormissement et donc à un sommeil de meilleure qualité.

La Pr Larisa Bobrovskaya, co-auteure de l’étude, a ainsi résumé l’intérêt de cette recherche :

Nous avons montré que la consommation de noix pendant les périodes de stress peut améliorer la santé mentale et le bien-être général des étudiants universitaires – en plus d’être une collation saine et délicieuse et un ingrédient polyvalent présent dans de nombreuses recettes – et aider à lutter contre certains effets négatifs du stress scolaire.

Mais elle précise que d’autres études devront préciser les conclusions.