Savourer du cacao pourrait vous protéger du stress et des aliments gras

La consommation de cacao pourrait sauvegarder votre corps des effets néfastes des aliments gras et du stress, en apportant une protection naturelle.

Tl;dr Les aliments gras exacerbent le stress sur le système cardiovasculaire.

Le cacao riche en flavanols peut atténuer ces effets négatifs.

Plus de recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Cacao et alimentation grasse : une alliance surprenante

Les aliments qui nous procurent du réconfort en période de stress ne sont généralement pas les plus bénéfiques pour notre santé. Cependant, une récente étude scientifique vient bouleverser cette idée reçue. Il semblerait que l’association d’un repas riche en graisses avec une certaine variété de cacao pourrait contrecarrer certains effets négatifs pour la santé.

Le rôle des flavanols

Les chercheurs de l’Université de Birmingham ont démontré, au cours d’un essai randomisé et en double aveugle, que la consommation de cacao riche en antioxydants pourrait potentiellement atténuer les baisses de la fonction vasculaire associées au stress et à une alimentation riche en graisses. Les flavanols, présents en grande quantité dans ce type de cacao, sont des antioxydants que l’on retrouve dans les aliments d’origine végétale comme les baies, le thé, les pommes, les poires et certaines noix.

Protection du système cardiovasculaire

Les résultats de l’expérience ont révélé que l’artère brachiale des participants qui avaient consommé du cacao riche en flavanols répondait mieux aux changements de flux sanguin comparée à celle du groupe ayant consommé du cacao à faible teneur en flavanols. Cela pourrait signifier une protection contre les « événements cardiovasculaires futurs », qui ont été associés à une altération de cette artère.

La dose de flavanols utilisée dans l’expérience de Birmingham est équivalente à deux tasses de thé vert, 5,5 cuillères à soupe de cacao non transformé, ou 300 grammes de baies.

Un pas vers une alimentation plus équilibrée

Pour ceux qui ont tendance à se tourner vers une friandise en période de stress, ou à dépendre de la nourriture rapide en raison d’un travail à haute pression ou d’un manque de temps, incorporer ces petits changements pourrait faire une véritable différence.