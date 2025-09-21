Manger des fruits secs enceinte réduirait le risque d’allergies chez l’enfant, selon une étude

Une récente étude révèle que la consommation de fruits secs pendant la grossesse pourrait réduire le risque d’allergies chez les enfants après leur naissance, offrant ainsi de nouvelles pistes pour prévenir ces affections dès la période prénatale.

Tl;dr Alimentation maternelle influence le risque d’allergies chez l’enfant.

Fruits secs, noix, légumes et protéines réduisent ce risque.

Céréales et aliments raffinés n’apportent pas cet effet protecteur.

L’alimentation pendant la grossesse façonne l’immunité du nourrisson

Ce que mange une femme enceinte influe bien au-delà de sa propre santé : son choix alimentaire peut façonner le système immunitaire de son futur enfant. C’est la conclusion marquante d’une étude parue dans Scientific Reports, qui apporte un éclairage nouveau sur les liens entre nutrition prénatale et développement des allergies infantiles. Alors que la question de l’alimentation en période de grossesse demeure centrale, certains aliments ressortent désormais pour leur rôle préventif.

Des fruits secs pour réduire les allergies ?

Les chercheurs iraniens à l’origine de cette publication ont suivi 244 femmes enceintes, réparties selon leurs habitudes alimentaires. L’équipe s’est penchée tout particulièrement sur un groupe qualifié de « riche en nutriments », où les femmes consommaient régulièrement des fruits secs, des noix, des légumes et des aliments protéinés. Résultat : leurs bébés présentaient sensiblement moins de risques de développer des manifestations allergiques durant leur première année, comparativement aux enfants nés de mères ayant une alimentation plus conventionnelle.

Nutriments clés et mécanismes protecteurs

Si ces aliments semblent agir positivement, c’est qu’ils sont concentrés en éléments essentiels tels que la vitamine E, le magnésium, les fibres, les antioxydants ou encore les oméga-3. Leur action pourrait s’expliquer par la réduction de l’inflammation et le soutien du développement immunitaire du fœtus. Certains avancent également une amélioration potentielle de la qualité du lait maternel – une protection supplémentaire après la naissance.

À l’inverse, aucune diminution notable du risque d’allergie n’a été observée avec une alimentation riche en céréales raffinées ou snacks salés. Cette absence d’effet vient confirmer l’importance d’une approche variée et végétale, comme le recommande un consensus international croissant.

Conseils pratiques pour les futures mères

Voici ce que retiennent aujourd’hui certains spécialistes interrogés :

Éviter l’exclusion systématique des aliments considérés allergènes sans raison médicale avérée.

des aliments considérés allergènes sans raison médicale avérée. Miser sur une alimentation équilibrée , incorporant des fruits secs, noix, légumes et protéines adaptées à ses goûts culturels.

, incorporant des fruits secs, noix, légumes et protéines adaptées à ses goûts culturels. Prendre en compte génétique et environnement, mais agir sur ce qui peut l’être : l’assiette quotidienne.

Loin d’être anodin, le contenu du panier alimentaire durant la grossesse pourrait bien offrir à chaque nouveau-né un précieux capital santé face aux allergies précoces.