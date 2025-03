Évaluez votre santé en 5 minutes : un examen corporel rapide pour tous

Découvrez votre niveau de santé : évaluez votre corps en seulement cinq minutes pour un diagnostic rapide et complet.

Tl;dr Des symptômes corporels peuvent indiquer des carences nutritionnelles.

Les signes de carences peuvent être identifiés sans consultation médicale.

Une alimentation adaptée peut aider à combler ces carences.

La santé n’est pas seulement une question de bien-être physique, elle est aussi liée à notre capacité à identifier les premiers signes de carences avant qu’elles ne se transforment en problèmes de santé plus graves. Voici quelques symptômes à surveiller pour prévenir ces carences.

Les articulations sont-elles bruyantes ?

Si vous entendez un craquement ou un claquement en fléchissant vos genoux ou en tournant vos poignets, cela pourrait indiquer une carence en calcium. Le calcium est essentiel pour des os et des articulations solides. Intégrez des produits laitiers, des légumes verts à feuilles et des graines de sésame dans votre alimentation.

Qu’en est-il de votre bouche ?

Des aphtes fréquents ou des saignements de gencives lors du brossage peuvent signaler une carence en vitamine C. Cette vitamine est cruciale pour la formation de collagène, nécessaire pour des gencives saines. Consommez davantage d’agrumes, de poivrons et d’amla pour augmenter votre apport en vitamine C.

La fragilité des ongles et la chute précoce des cheveux

Si vos ongles sont cassants et que vos cheveux sont secs et tombent prématurément, vous pourriez manquer de biotine (vitamine B7). Cette vitamine joue un rôle majeur dans le renforcement des cheveux et des ongles. Les œufs, les noix, les graines et les patates douces peuvent aider à prévenir ces problèmes.

Les signes d’une carence en zinc

La fatigue constante, les muscles faibles ou des ongles pâles pourraient indiquer une carence en zinc. Ce minéral est vital pour le système immunitaire et la récupération musculaire. Augmenter votre consommation de graines de citrouille, de légumineuses et de céréales complètes peut être bénéfique.

Les symptômes d’une carence en vitamines B2 et B12

Des talons fendillés, des ulcères aux coins des lèvres ou des ongles brunâtres pourraient être le signe d’une carence en vitamine B2 (riboflavine) ou en vitamine B12. Ces vitamines sont nécessaires respectivement pour la réparation de la peau et la formation des globules rouges. Les produits laitiers, les viandes maigres, les légumes verts à feuilles et les poissons sont de bonnes sources pour ces vitamines.

Les douleurs corporelles et l’anxiété inexpliquées

Des douleurs corporelles fréquentes, une anxiété inexpliquée ou des sautes d’humeur peuvent indiquer une carence en vitamines B. Ces vitamines aident à gérer le stress et les niveaux d’énergie. Les céréales complètes, les bananes et les viandes maigres peuvent aider à reconstituer vos niveaux de vitamines B.

La pâleur de la peau et la décoloration des lèvres

Si vous remarquez une peau pâle ou que vos lèvres perdent leur couleur rosée naturelle, vous pourriez avoir une carence en fer. Le fer est essentiel pour la production de globules rouges. Augmentez votre consommation d’épinards, de lentilles et de viande rouge pour prévenir l’anémie.

Les sourcils clairsemés et les yeux bouffis

Un éclaircissement des sourcils et un gonflement autour des yeux peuvent indiquer une carence en iode. L’iode est crucial pour la fonction thyroïdienne. En règle générale, le sel iodé peut aider à maintenir des niveaux d’iode appropriés.

Des crampes corporelles fréquentes

Si vous souffrez souvent de crampes, en particulier dans les jambes, vous pourriez avoir une carence en vitamine E. Cette vitamine aide à la fonction musculaire et à la circulation sanguine. Les noix, les graines et les légumes à feuilles sont d’excellentes sources de vitamine E.