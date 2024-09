Évitez ces aliments qui accélèrent le vieillissement !

Une consommation excessive peut provoquer l'apparition de diverses maladies. Comment veiller à modérer sa consommation pour préserver sa santé ?

Tl;dr Les choix alimentaires impactent le vieillissement des cellules.

Les sucres, graisses saturées et l’alcool accélèrent la sénescence.

La surconsommation de sucres provoque une augmentation chronique de la glycémie.

Une consommation excessive de graisses saturées entraîne des maladies cardiovasculaires.

Notre mode de vie et en particulier nos choix alimentaires ont un impact significatif sur le vieillissement de nos cellules. Le Dr Christophe de Jaeger, expert dans l’étude de la prévention du vieillissement humain depuis plus de 30 ans, nous éclaire sur le sujet.

Les dangers des sucres et graisses saturées

L’un des premiers coupables est le sucre. « On consomme trop facilement des sucres dont on connaît l’effet addictif et qui vont saturer notre capacité à les métaboliser. » Il souligne ainsi l’importance de la modération pour éviter une augmentation chronique de notre glycémie et, par conséquent, la glycation, un mécanisme qui joue un rôle important dans notre sénescence.

Les graisses saturées ne sont pas en reste. « Une consommation excessive de graisses saturées entraîne la survenue de maladies cardiovasculaires qui vont favoriser le vieillissement mais qui n’ont pas un impact direct sur ce dernier comme c’est le cas avec les sucres » prévient le Dr de Jaeger. Ces graisses saturées sont majoritairement présentes dans les produits d’origine animale et certains aliments transformés.

L’alcool et le café : amis ou ennemis ?

L’alcool est également pointé du doigt. « L’alcool est doublement toxique. D’une part, parce que les molécules d’alcool sont toxiques pour le cerveau, le foie, les nerfs. Et d’autre part, parce que l’alcool est toxique par l’intermédiaire de sa transformation en sucre. » Quant au café, les avis sont partagés et les études contradictoires ne permettent pas de trancher définitivement sur son impact.