Une habitude alimentaire pour ralentir le vieillissement

Notre médecin spécialiste du vieillissement confirme que c'est une méthode facile et efficace. Qu'en pensez-vous ?

Tl;dr Les choix alimentaires influencent directement le vieillissement cellulaire.

Augmenter la consommation de protéines aide à maintenir la masse musculaire.

Une bonne hydratation est essentielle pour le fonctionnement optimal des cellules.

La restriction calorique contribue à ralentir le vieillissement et à améliorer l’état de santé.

Le régime alimentaire : une clé du vieillissement

Le vieillissement, une préoccupation universelle, serait largement influencé par nos choix alimentaires. Selon le Dr Christophe de Jaeger, expert en prévention du vieillissement, certains changements à notre régime peuvent aider à ralentir ce processus.

Protéines : le pilier du tonus musculaire

Le premier conseil du Dr de Jaeger est d’augmenter notre consommation de protéines. Il explique : « On a souvent tendance à manger de moins en moins de protéines or on en a besoin pour conserver sa masse musculaire. » Les protéines aident à prévenir la sarcopénie, un phénomène de fonte musculaire lié à l’âge. Les aliments riches en protéines, tels que les œufs, la viande, le soja, le fromage, et le thon, sont donc à privilégier.

L’importance de l’hydratation

Une hydratation suffisante est également cruciale pour le bien-être de nos cellules et le fonctionnement optimal de nos reins. Il est conseillé de boire au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour, en plus de consommer des aliments hydratants comme les crudités, les huiles riches en oméga 3, ou encore la blette.

Moins manger, pour mieux vieillir

Enfin, le Dr de Jaeger souligne l’importance de la restriction calorique : « De manière générale, on mange trop. Or, la restriction calorique est un facteur de prévention du vieillissement et d’amélioration de l’état de santé ». Une étude américaine récente a d’ailleurs confirmé que la réduction de l’apport calorique ralentit le rythme de vieillissement.