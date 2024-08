Notre corps subit une accélération du vieillissement à 44 et 60 ans

Selon une récente recherche de Stanford Medicine, notre corps subit d'importants changements biomoléculaires liés à l'âge et à la santé durant notre quarantaine et soixantaine. Et vous, comment préparez-vous votre organisme à ces bouleversements ?

TL;DR Des chercheurs ont identifié deux paliers de changements majeurs dans le vieillissement : 44 et 60 ans.

Cette étude a été menée via l’analyse de 135.000 molécules différentes chez 108 individus.

Les résultats pourraient influencer l’adaptation du mode de vie à ces phases de vieillissement accéléré.

Deux étapes clés dans le processus de vieillissement

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le vieillissement ne suit pas mais plutôt un cheminement qui passerait par deux étapes distinctes et profondes. Selon une récente étude publiée par The Guardian, ces paliers seraient fixés à 44 et 60 ans.

Une méthode d’étude minutieuse

Pour arriver à ces conclusions, une équipe de médecins généticiens a procédé à une étude minutieuse. Sous la houlette du professeur Michael Snyder, directeur du Centre de génomique et de médecine personnalisée de l’université de Stanford, ils ont examiné l’évolution de 135 000 molécules différentes chez 108 individus âgés de 25 à 75 ans.

Des changements surprenants et universels

L’analyse a montré que ces changements ne se limitent pas à une catégorie d’individus. Tant les hommes que les femmes, indépendamment de leur âge et de leur genre, subissent ces transformations.

«Il existe probablement d’autres facteurs plus importants qui influencent ces changements chez les hommes et les femmes», note le Dr Xiaotao Shen, premier auteur de l’étude.

Quels sont ces changements ?

Les changements observés à 44 ans concernent des molécules liées aux maladies cardiovasculaires et à la capacité de métaboliser la caféine, l’alcool et les lipides. À 60 ans, les modifications touchent davantage les molécules impliquées dans la régulation immunitaire, le métabolisme des glucides et la fonction rénale.

Ainsi, ces découvertes apportent une nouvelle lumière sur notre compréhension du processus de vieillissement. Elles pourraient également aider à adapter notre mode de vie pour mieux gérer ces périodes de changements radicaux et suggèrent l’opportunité de revoir l’âge de la retraite. Ces résultats méritent d’être pris en compte dans les réflexions sur le vieillissement de nos sociétés.