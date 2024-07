Alerte de l’Anses : Ce qu’il faut savoir sur les protéines pour sportifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a émis une alerte ce mercredi concernant les risques associés aux compléments alimentaires pour les sportifs, signalant que deux décès ont été enregistrés depuis 2016 suite à leur consommation. Devons-nous nous inquiéter de ces produits?

Deux décès ont été signalés suite à l’utilisation de ces produits depuis 2016.

Les compléments alimentaires peuvent provoquer des troubles cardiaques.

Les produits peuvent contenir des substances interdites pouvant entraîner un contrôle positif.

Les compléments alimentaires sous le feu des projecteurs

En pleine période de Jeux Olympiques, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) tire la sonnette d’alarme. La cible de ses inquiétudes : les compléments alimentaires pour sportifs. Consommés avant, pendant ou après une compétition, ou même lors d’une simple pratique de loisir, ils sont de plus en plus populaires. Leur objectif : booster les performances ou accélérer la prise de masse musculaire.

Des dangers réels pour la santé

Évoquée pour la première fois en 2016, la mise en garde de l’Anses prend aujourd’hui une tournure plus sombre. En effet, « deux personnes sont mortes à la suite d’une consommation de ces produits depuis 2016 ». Vendus en ligne, en salle de sport ou en pharmacie, les compléments alimentaires peuvent causer des effets indésirables graves.

Risques cardiaques et contrôles positifs

Les risques les plus fréquents sont d’ordre cardiovasculaire. Tachycardie, palpitations, voire arrêt cardiaque, sont autant de symptômes qui peuvent se manifester. Plus inquiétant encore, certains compléments alimentaires peuvent contenir des substances interdites, comme des stéroïdes anabolisants, du clenbutérol et de l’éphédrine, et conduire à un contrôle positif pour les sportifs professionnels.

Prudence et vigilance recommandées

La commercialisation des compléments alimentaires ne nécessitant pas d’autorisation de mise sur le marché, l’Anses conseille de privilégier les produits conformes aux normes européennes et d’éviter les achats sur internet.