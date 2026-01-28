Faut-il vraiment faire une détox ? L’avis d’un spécialiste du foie

La popularité des cures détox ne cesse de croître, mais leur réelle utilité fait débat. Un spécialiste du foie analyse le fonctionnement de cet organe essentiel et examine si ces pratiques sont vraiment nécessaires pour préserver notre santé.

Un début d’année sous le signe de la détox

Avec l’arrivée de janvier, une vague bien connue submerge les réseaux sociaux. Après les excès des fêtes, ils se remplissent soudainement de jus verts, compléments à base de charbon, patchs pour les pieds ou encore promesses de « cure hépatique » en sept jours. L’objectif affiché ? Chasser de mystérieuses toxines et retrouver une pureté corporelle perdue. Mais cette frénésie annuelle pose question : a-t-on vraiment besoin de « détoxifier » son organisme ?

Le podcast qui tord le cou aux idées reçues

C’est précisément ce que propose d’explorer la toute première émission du podcast visuel Strange Health, imaginée par Katie Edwards, éditrice santé à The Conversation, et le généraliste-enseignant Dan Baumgardt (University of Bristol). Leur passion commune pour les mystères du corps humain s’allie à une bonne dose de scepticisme face aux méthodes miracles. Cette série s’attache, épisode après épisode, à décortiquer les tendances virales et interrogations insolites autour du bien-être. À chaque fois, les animateurs confrontent croyances populaires et preuves scientifiques, épaulés par des chercheurs aguerris.

Démystification : que dit vraiment la science ?

Pour inaugurer ce format, la « détox » est passée au crible : cures de jus, thés spéciaux, comprimés au charbon actif ou même lavements au café – tout y passe. Les deux animateurs n’hésitent pas à observer, parfois grimacer et souvent sourire devant ces pratiques répandues sur Internet. Mais que promettent vraiment ces produits ? Comment sont-ils supposés fonctionner ? Et pourquoi tant d’internautes présentent un malaise temporaire comme la preuve que la méthode « marche » ?

Des éléments concrets émergent grâce à l’intervention de Trish Lalor, experte du foie à l’Université de Birmingham. Son message ne manque pas de clarté : «Votre corps est vraiment fait pour ça tout seul.» En réalité, le foie, aidé des reins et du système digestif, s’occupe naturellement d’éliminer toxines et déchets vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Pour la grande majorité des personnes en bonne santé, nul besoin d’investir dans des suppléments onéreux ou des solutions extrêmes.

Mieux comprendre le vrai nettoyage corporel

En synthèse, si certains ingrédients naturels peuvent avoir un intérêt limité dans quelques cas précis – attention cependant aux risques liés à un usage inadapté –, la véritable « détox » repose sur quelques principes fondamentaux :

L’hydratation

L’apport en fibres alimentaires

Le repos et la modération alimentaire

À défaut d’un effet magique sur votre foie, c’est peut-être surtout votre porte-monnaie qui ressortira allégé après ces achats « bien-être ».